Çocukları ‘kriminal saatlerde’ ekrandan uzak tutun!

Koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecinde uzun zamandır dijital eğitime devam eden ve eve kapanmalarla da sosyal ve fiziksel etkinliklerden uzak kalan öğrenciler için yaz tatili süreci başladı.

Normalleşme adımlarıyla beraber yaz tatiline giren öğrencilerin verimli bir tatil dönemi geçirmelerinin önemine dikkat çeken Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Aileler yaz tatilinde çocuklarının dijital ortam kullanımını mutlaka etkili bir şekilde denetlemeli. Tehlikeli dijital oyunlar ve kriminal saat olarak belirlenen gece 02.00-05.00 arasında çocuklarının dijital ortamlardan uzak tutmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

EBEVEYNLER DİKKAT!

Öğrenciler yaşlarına uygun içerikte dijital oyunları oynaması gerektiğini ifade eden Eraslan, “Ancak bu oyunlar oynanırken bilgisayar, tablet, telefon gibi elektronik cihazların başında fazla zaman geçirilmeli. Evde vakit geçirirken, dijital oyunların hem fiziksel sağlık açısından hem de psikolojik açıdan olumsuz etkilerinden korunmak adına ekran başında geçirilen süre kontrol altında tutulmalı” diye konuştu.

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Eraslan, tatilde dijital oyun oynandığı zamanlarda rekabete dayalı, süre sınırı olmayan ve zararlı içerikler barındıran oyunlardan uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi.

YENİ DÖNEME HAZIRLANIN

Yeni eğitim dönemine başlamadan önce öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Prof. Eraslan, "Çocuklar bu ihtiyaçlara cevap alacak şekilde bir tatil dönemi geçirmeli. Öğrenciler dijital eğitim uygulamaları üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerini kapatmalı. Böylelikle öğrenciler tatil sonunda konu eksiği olmadan eğitimine devam edebilme şansı da artacak. Dijital platformlarda belgesel, e-kitap gibi eğitici içeriklerden faydalanmaya özen gösterilmeli. Yeni bir dil öğrenmek için sosyal medya platformları ve eğitim uygulamaları kullanılmalı. Kelime dağarcığınızı ve yazma becerilerinizi geliştirmek için çevrimiçi uygulamalar kullanılmalı ve sık sık kitap okuma etkinlikleri yapılmalı" ifadelerini kullandı.