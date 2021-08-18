Koronavirüs Doktorlar tek ses oldu Aşı karşıtlığına son verin
TÜRKİYE

Doktorlar tek ses oldu: Aşı karşıtlığına son verin

SAĞLIK-SEN, Hekim Hakları Derneği ve Cumhuriyetçi Hekimler Grubu bir araya gelerek koronavirüsle mücadelede ‘Aşı karşıtlığına son verilmeli’ çağrısı yaptı. Prof. Adem Akçakaya, “Halkımızın tezviratlara prim vermeden bir an önce aşısını yaptırarak, koruma kalkanı oluşturmasını istiyoruz. Bizler, tüm imkân ve kabiliyetimizle mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Doktorlar tek ses oldu: Aşı karşıtlığına son verin
Doktorlar bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Koronavirüs pandemiyle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları bir süredir Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarınca sürdürülen “Yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz, Tükeniyoruz!” çağrılarına tepki gösterdi. SAĞLIK-SEN, Hekim Hakları Derneği ve Cumhuriyetçi Hekimler Grubu’nun bir araya gelerek Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Türkiye’nin sağlık hizmet üreticileri olarak bizlerin geleneğinde ‘tükenmek’ kavramı yok. Şartlar ne olursa olsun tüm imkan ve kabiliyetimizle mücadele ederek, umudun tükenmesine izin vermedik, vermeyeceğiz” denildi.

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Hekim Hakları Platformu Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya, “Aşıya karşı farklı seslerden dolayı kafa karışıklığı oldu. Aşının koruyucu etkisi, hastalığı yavaş geçirmeyi sağladığı, yoğun bakımlara gidişleri azalttığı bir gerçek. Bunu sahada net olarak gözlemliyoruz. İnsanların kafasını karıştırmayacak şekilde aşı karşıtlığına son verilmesini gerekiyor. Halkımızın tezviratlara prim vermeden bir an önce aşısını yaptırarak, virüse karşı koruma kalkanı oluşturmasını istiyoruz. Korku salan açıklamalar var. Buradayız, halkımız için çalışıyoruz” dedi.
Hekim Hakları Platformu Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya, “Aşıya karşı farklı seslerden dolayı kafa karışıklığı oldu. Aşının koruyucu etkisi, hastalığı yavaş geçirmeyi sağladığı, yoğun bakımlara gidişleri azalttığı bir gerçek. Bunu sahada net olarak gözlemliyoruz. İnsanların kafasını karıştırmayacak şekilde aşı karşıtlığına son verilmesini gerekiyor. Halkımızın tezviratlara prim vermeden bir an önce aşısını yaptırarak, virüse karşı koruma kalkanı oluşturmasını istiyoruz. Korku salan açıklamalar var. Buradayız, halkımız için çalışıyoruz” dedi.

SİYASİ EMELLER İNANCI ZEDELİYOR

  • Hasta Hakları Genel Sekreteri Dr. Ahmet Erçek’in okuduğu basın açıklamasında, “Hekim ve sağlık çalışanları örgütlerinin görevinin, 170 hekim ve 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının birikim ve enerjisini, Türkiye’nin pandemi mücadelesinin başarısına odaklayacak program ve stratejide birleştirerek seferber etmek olması gerekir. Türkiye’nin pandemi mücadelesine güvensizlik oluşturan, umutsuzluğa sürükleyen, mücadelenin başarısızlığını hedefleyen girişimlere karşı, sorunlara gerçekçi çözümler üreten duruşumuzu sürdürmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi. Pandemiye yönelik değerlendirmelerin siyasi pozisyona göre yapıldığı belirtiilerek bu beyanların vatandaşların ve sağlık çalışanlarının motivasyonlarını bozduğuna ve sağlık hizmetlerine olan inancı zedelediğine dikkat çekildi.

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BİRLİK OLMAYA DEVAM

Bu açıklamanın 3 hekim ve sağlık personeli grubunun yanyana getirmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Cumhuriyetçi Hekimler Grubu Başkanı Prof. Dr. İrfan Gökçay, “Bu önemli bir başlangıç, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Pandemi mücadelesine katkı konusunda devlet ve milletin işbirliğini engellemeye veya bozmaya yönelik olarak önemli adımlar atıldığını gözlemliyoruz. 1 milyon sağlık emekçisi canını dişine takmış vaziyette mücadele ediyor. Sağlık ordusu olarak meslektaşlarımızın taleplerine tercüman olmaya çalışıyoruz” dedi.

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GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

  • Hekim Hakları Derneği Başkanı Dr. Mustafa Şener, “Sağlıkta şiddet, itibar kaybı ve özlük haklarına kadar meslektaşlarımızın çok ciddi sorunları var, farkındayız. Ama öyle bir meslek seçtik ki, sorunlarımız var diyerek görevimizi ihmal edemeyiz. Sağlık hizmetinin sekteye uğramaması açısından çalışıyoruz. Hizmetin devamlılığı için sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun için uğraşıyoruz” dedi. Hekim grupları, Bilim Kurulu ile sürecin başarılı bir biçimde yürüttüğüne dikkat çeken hekimler, tek bir vatandaşın dahi sağlık hizmetine ulaşamama gibi bir problem yaşamadığına vurgu yaptı.
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