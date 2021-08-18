​Doktorlar tek ses oldu: Aşı karşıtlığına son verin

Aşı olmayı reddeden kızını Kovid-19'dan kaybeden baba: Aşınızı olun diye çok söyledim ancak cahillere inandı

Bir süre önce Kovid-19'a yakalanan ve tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Lale Duran (26), Altınay Mahallesi'nde dün toprağa verildi. Evladını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşayan baba Sefer Duran, kızının aşı karşıtlarından etkilendiğini ve koronavirüs aşısı yaptırmadığını söyledi.



Aşı karşıtlarına tepki gösteren Duran, 'Ben ve eşimle birlikte ailemizde 6 kişi bu virüse yakalandı. Hepimiz aşımızı olmuştuk ancak çocuğum aşı olmadı, aşısızdı. Ailemizde aşısız olan tek kişi Lale idi. Ama aşı olmadığı için Lale'miz bu savaşı kazanamadı. Kızım aşınızı olun diye çok söyledim ancak sosyal medyada kulaktan dolma, cahil kesim diyebileceğim kişilerin sözlerine inanarak aşı olmak istemedi ama sonucu kötü oldu. Lale'miz soldu. Başka kızlarımız da çocuklarımız da ölmesin. Buraya cenazeye veya taziyeye gelen arkadaşlarıma dostlarıma bütün herkese söyledim, aşınızı olun, ben bunun acısını yaşadım siz yaşamayın.'