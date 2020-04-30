Havadaki kahramanlarımız: Vuhan’a giden ilk ekip biziz, bu Türkiye'de yapılan en zor görevlerden biriydi

Sadece 2020 yılında helikopter ambulanslar ile 453, uçak ambulanslar ile de 211 hasta hastanelere taşındı. Hava ambulans hizmetinin başladığı 12 yıl içinde ise helikopter ambulanslar ile 32 bin 507 hasta, uçak ambulanslar ile 13 bin 941 hasta taşındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir” ifadelerini kullanmıştı.

NEGATİF BASINÇLA TAŞIYORUZ

Ankara’da konuşlu uçak ambulansta görev yapan Dr. Alim Gasanov, hastanın yaşına ve hastalık durumuna göre uçakları hazırladıklarını belirterek yoğun bakım ünitesinde mevcut olan her şeyin uçak ambulanslarda bulunduğunu söyledi.“Bulaşıcı hastaysa negatif basınç çadırlarımız var. Hastanın nefesi hiçbir şekilde kokpit veya uçağın içindeki havaya karışmıyor” diyen Gasanov, “Wuhan’a giden ilk ekip biziz. 44 saatlik bir görev süresiydi. 24 saat havadaydık. Bu Türkiye’de yapılan en zor görevlerden biriydi” şeklinde konuştu.

90 dakika içinde kalkmak zorundayız

4 sedyeli ambulans uçağın iç görüntüsü

Kaptan pilot Gürcan Yıldırım, 7/24 görev başında olduklarını belirterek dünyanın her bölgesine uçabildiklerini söyledi. Gürcan Yıldırım şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığından bize hastayı gidip almamız söylendiği zaman operasyonel durumları değerlendiriyoruz. Bize haber verildikten itibaren 90 dakika içinde kalkmak zorundayız. Bunun manevi bir tatmin duygusu var.”