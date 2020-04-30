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Koronavirüs Havadaki kahramanlarımız Vuhana giden ilk ekip biziz, bu Türkiyede yapılan en zor görevlerden biriydi
TÜRKİYE

Havadaki kahramanlarımız: Vuhan’a giden ilk ekip biziz, bu Türkiye'de yapılan en zor görevlerden biriydi

Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından bu yana hava ambulansları ile yurt içi ve yurt dışında hastalara ulaşıp, nakillerini sağlayarak hayat kurtarıyor. Bakanlığın hava ambulans sisteminde 3 uçak, 17 helikopter bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 sedyeli ambulanslarda 2 pilot, 1 doktor, 3 yardımcı sağlık personeli görevli.
4 sedyeli ambulanslarda 2 pilot, 1 doktor, 3 yardımcı sağlık personeli görevli.

Sadece 2020 yılında helikopter ambulanslar ile 453, uçak ambulanslar ile de 211 hasta hastanelere taşındı. Hava ambulans hizmetinin başladığı 12 yıl içinde ise helikopter ambulanslar ile 32 bin 507 hasta, uçak ambulanslar ile 13 bin 941 hasta taşındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir” ifadelerini kullanmıştı.

NEGATİF BASINÇLA TAŞIYORUZ

Ankara’da konuşlu uçak ambulansta görev yapan Dr. Alim Gasanov, hastanın yaşına ve hastalık durumuna göre uçakları hazırladıklarını belirterek yoğun bakım ünitesinde mevcut olan her şeyin uçak ambulanslarda bulunduğunu söyledi.“Bulaşıcı hastaysa negatif basınç çadırlarımız var. Hastanın nefesi hiçbir şekilde kokpit veya uçağın içindeki havaya karışmıyor” diyen Gasanov, “Wuhan’a giden ilk ekip biziz. 44 saatlik bir görev süresiydi. 24 saat havadaydık. Bu Türkiye’de yapılan en zor görevlerden biriydi” şeklinde konuştu.

90 dakika içinde kalkmak zorundayız

4 sedyeli ambulans uçağın iç görüntüsü
  • Kaptan pilot Gürcan Yıldırım, 7/24 görev başında olduklarını belirterek dünyanın her bölgesine uçabildiklerini söyledi. Gürcan Yıldırım şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığından bize hastayı gidip almamız söylendiği zaman operasyonel durumları değerlendiriyoruz. Bize haber verildikten itibaren 90 dakika içinde kalkmak zorundayız. Bunun manevi bir tatmin duygusu var.”

Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda
OYNAT 00:22
Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda
İsveç'in Malmö kentinde, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken'e Türkiye sahip çıktı. Türk aileyi almak için İsveç'e giden ambulans uçak dönüş yolunda. Güleşken'in kızı Samira Gülüşken, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Birazdan hareket edecez, buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz' dedi.
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