Kapanmayı fırsata çevirin

Türkiye, koronavirüs salgıyla mücadelede tam kapanmaya adım attı. Salgın sürecinden sık sık yaşanan sokağa çıkma yasaklarının insanları dijital dünyaya daha da yaklaştırdığını belirten Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Her yaştan insanın dijital dünyayı daha aktif bir biçimde dahil olduğu bu süreçte, dijital ortamları en etkin şekilde kullanmak ise oldukça önemli. Bu süreci kendinize yatırıma dönüştürmenin temel yolları var. Kapanmayı kazanca dönüştürebiliriz” dedi.

SÖYLEŞİ VE ETKİNLİKLERİ TAKİP EDİN

Tam kapanma sürecinde kişisel gelişime katkı sağlayacak webinar ve söyleşileri takip etmenin önemine vurgu yapan Prof. Eraslan, “İlginizi çekebilecek podcastler oluşturun ve kendinize zaman ayırın. Sanal müze turları yapın. Yeni bir dil öğrenmenize yardımcı olacak uygulamaları kullanın. Ailece çevrimiçi oyunlar oynayıp, kitap okuma saatlerini de Online hale getirebilirsiniz” diye konuştu.

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Hareketsiz yaşama karşı, evde fiziksel aktivite ve egzersiz videolarıyla harekete geçilebileceğini ifade eden Eraslan, “ Yine ailece ilgi alanlarınıza yönelik belgeseller izleyebilir, süreci daha verimli hale getirebilirsiniz” dedi. Sosyal medya araçlarının dezavantajlarına da dikkat çeken Eraslan, “Günlük programlar içinde dijital cihazlardan uzak kalınacak zaman dilimleri planlayın. Dizi/film sitelerinde gereğinden fazla zaman geçirmeyin. Tehlikeli dijital oyunlardan uzak durun. Sosyal medya platformlarında uzun zaman geçirmeyin. Dijital cihazlara uzun süre bakmayın, gözlerinizi dinlendirin. E-alışveriş sitelerinde çok zaman geçirmeyin ve gereksiz harcamalardan uzak durun” tavsiyelerinde bulundu.