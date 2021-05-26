Koronavirüs Korona şüphesi hayatlarını kurtardı
TÜRKİYE

Korona şüphesi hayatlarını kurtardı

Kovid-19 salgınında virüsü tespit etmek için çekilen akciğer tomografileri, bazı akciğer kanserlerini erken evrede yakaladı. Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan Kır, beş kanserli hastadan birinin akciğer kanseri tanısıyla yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Korona şüphesi hayatlarını kurtardı ​
Prof. Dr. Altan Kır

Kovid-19 salgınında virüsü tespit etmek için çekilen akciğer tomografileri, bazı akciğer kanserlerini erken evrede yakaladı. Beş kanserli hastadan birinin akciğer kanseri tanısıyla yaşamını yitirdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Altan Kır, “Akciğer kanseri genelde belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerler. Bu tümörler genelde bir tarama sırasında ya da kontrol sırasında yakalanıyor. Ancak günümüzde pandemi nedeniyle Kovid-19’dan şüphelendiğimiz pek çok kişiye tomografi çekildi ve bu sayede pek çok akciğer tümörü erken evrelerde yakalandı” dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT

  • Tümörün hava yolları içinde veya yakınsa dirençli öksürük, kan tükürme, nefes darlığı gibi solunumsal şikayetlerle görülebildiğini aktaran Kır, “Ayrıca ses kısıklığı, göğüs ağrısı gibi komşu yapı veya dokuların tutulumuna bağlı şikayetler de görülebilir. Bunun yanında zayıflama, iştahsızlık, halsizlik gibi genel kanser semptomları ile de hastalar karşımıza çıkabiliyor” diye konuştu.

ÖZEL YÖNTEM

Akciğer tanısı için şüphelenilen hastalara önce görüntüleme yöntemleri uygulandığını söyleyen Prof. Kır, “Klasik görüntüleme yöntemleri dışında tomografi ve hastalığın metabolik aktivitesini gösteren bazı özel görüntüleme yöntemleri uyguluyoruz. Bunların sonucuna bağlı olarak tümörün lokalizasyonuna göre ya endoskopik olarak, yani nefes borusuna bronkoskopi dediğimiz aletle girerek hava yolundan biyopsi yapıyoruz ya da dışarıdan tomografi yardımıyla, iğneyle biyopsi yaparak tanı koyuyoruz. Kanserin hücre tipini belirliyoruz. Akciğer kanserinin genel olarak iki ana hücre tipi var. Birisi küçük hücreli akciğer kanseri, diğeri de küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli dediğimiz akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Kriptodaki ihanet çarkı

Kriptodaki ihanet çarkı

​Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor.
Tedbirlerde esneme gündemde

Tedbirlerde esneme gündemde

​1 Haziran'da müşteriye merhaba.
İslam düşmanlığı küresel tehdit

İslam düşmanlığı küresel tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​“1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”nda konuştu.
Dün ve bugün aynı senaryo

Dün ve bugün aynı senaryo

​27 Mayıs darbesine giden yollar böyle döşendi.
Zor durumda kartı yutun

Zor durumda kartı yutun

​Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi.
1 gram dahi <br>peynir gelmedi

1 gram dahi
peynir gelmedi

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş yalanladı.
Tuzakları hep bertaraf ettik

Tuzakları hep bertaraf ettik

​AK Parti'den 3 ciltlik icraat kitabı.
HSK’nın 7 yeni üyesi belirlendi

HSK’nın 7 yeni üyesi belirlendi

​2017'de yeniden oluşturulan kurulun görev süresi 7 Haziran'da bitiyor.
Soylu yalnız değildir

Soylu yalnız değildir

MHP Genel Başkanı ​Bahçeli'den destek açıklaması.
Cezaevine çocuk ayarı

Cezaevine çocuk ayarı

​İnfaz Yasası'nda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
Büyük Doğu yeniden

Büyük Doğu yeniden

​Üstadın sevenleri için bir müjde verildi.
26 şehre yeni başsavcı

26 şehre yeni başsavcı

​HSK Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.
İsrail'den YouTube'a müdahale

İsrail'den YouTube'a müdahale

GZT'nin hazırladığı videodaki 'Filistinliler' ifadesi 'terörist' olarak çevrildi.
Eve giren ekipler <br>şaşkına döndü

Eve giren ekipler
şaşkına döndü

​Apartmandan kötü kokular gelince ihbarda bulundular.
Yürüyüş yaparken buldu

Yürüyüş yaparken buldu

Esrarengiz taşın sırrını çözmeye çalışıyor.

Beş ülkeden Suriye'deki seçimlerle ilgili ortak açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.