Mutant virüsle mücadelede kritik önem taşıyor: Doğal antiviral

Mutant virüs geçirip iyileşen hastaların plazma bağışı yapmaları yönünde çağrıda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, erken dönemde uygulanan plazma tedavisinin yüzde 80 başarı sağladığının altını çizdi.

VİRÜS YOĞUNLUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye’nin salgın sürecinde Brezilya ve ABD’yi takip ettiğini aktaran Erkurt, “Bu ülkeler üçüncü dalgaya girmişlerdi. Biz de şu an üçüncü dalgaya girdik. Bu süreçte İngiltere vartantının daha baskın, yapılan taramalarda test sonuçlarının yüzde 80’i pozitif. Günlük vaka sayılarımızın 30 bine dayanması oldukça önemli. 1 yılı aşkın süredir Kovid ile mücadele ediyoruz. Salgının en fazla pik yaptığı döneme göre vaka sayıları 5 kart arttı. Türkiye salgının pik yaptığı zamana göre, vaka sayısı açısından daha yoğun bir salgınla karşı karşıya” diye konuştu.

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Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

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PLAZMA İLE YOĞUN BAKIMDAN KURTULURUZ

Salgının aşıyla kontrol altına alınabileceğini kaydeden Prof. Erkurt, “Ülkemizde nüfusun yüzde 10’u aşılandı. Toplumsal bağışıklık için bu rakamın yüzde 60’lara çıkması şart. Hala risk altındayız. Mutant virüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte plazma bağışıyla yapılacak müdahaleler de kritik öneme sahip. İmmün plazma yöntemi ilk başta yoğun bakıma giden ve entübe olan hastalarda kullanıldı. Aradan geçen 1 yıllık süreçte edindiğimiz deneyimlere göre virüs kapan kişi ilk 5 gün içinde plazma tedavisi alırsa, yoğunbakım sürecine girmeden hastaneden taburcu olabilir” şeklinde konuştu.

AKCİĞERE YAYILMADAN ANTİVİRAL ETKİSİ

Plazma tedavisinin virüs akciğere yayılmadan uygulanması gerektiğine dikkat çeken Erkurt, “Sağlık Bakanlığının tedavi yönergesine göre Kovid-19 tanısı konan kişilere Favipiravir isimli ilaçla antiviral tedavi başlıyor. Plazma tedavisi de tıpkı Favipiravir gibi antiviral etki göstererek, vücuttaki virüsleri etkisiz hale getiriyor. Salgının başından bu yana plazma yolladığımız 1000 hastanın erken dönem uygulananlarında tedavi başarısı yüzde 80’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

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Erkurt, “Tanı konan yüksek riskli hastalara Favipiravir ile birlikte plazma tedavisi uygulanabilir. Sağlık bakanımızın bahsettiği 50 milyon doz aşı gelip kullanılana kadar önümüzdeki 3 aylık kritik dönemi plazma tedavisini etkili bir şekilde kullanarak aşabiliriz” diye anlattı.