Koronavirüs Önceliğimiz salgından kurtulmak olmalı
TÜRKİYE

​Önceliğimiz salgından kurtulmak olmalı

Önceliğimiz salgından kurtulmak olmalı

Biontech aşısının da yurda girmesi ile Türkiye iki koldan aşılama faaliyetlerini sürdürüyor. Biontech aşısının yapım sürecinde kağıt imzalatılması ise bazı vatandaşlarda soru işaretlerine neden oluyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Önceliğimiz salgından kurtulmak olmalı
Ahmet Akçay

Biontech aşısının da yurda girmesi ile Türkiye iki koldan aşılama faaliyetlerini sürdürüyor. Biontech aşısının yapım sürecinde kağıt imzalatılması ise bazı vatandaşlarda soru işaretlerine neden oluyor. Yeni Şafak’a konuşan Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Biontech de Coronavac gibi etkili ve güvenli bir aşı. Kağıt imzalatılmasının temel sebebi bana göre şirket politikası. Her şirket kendine bir yol tayin edebiliyor. Biontech dünyanın dört bir yanında en çok tercih edilen aşılardan biri. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu aşıyı olabilir. Soru işaretlerine takılmaktan öte, aşı olarak bir an önce koronavirüs salgınından kurtulmaya bakmalıyız” dedi.

BioNTech aşılaması başladı: Randevusu olan hastaneye koştu
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BioNTech aşılaması başladı: Randevusu olan hastaneye koştu

30 DAKİKA GÖZETİMDE KALIN

  • Aşılama sürecinde alerjik hastalığı olan vatandaşların da ikilemde kaldığına dikkat çeken Başkan Akçay, “Alerjik astım, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin gerek aşı olmasında sakınca yok. Sadece alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemeleri faydalı olur” dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık: BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor
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Prof. Dr. İsmail Balık: BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor

PEG ALERJİYİ TETİKLİYOR

Biontech aşısının içeriğinde yer alan PEG maddesine dikkat çeken Akçay, “Biontech aşısında kullanılan polietilen glikol (PEG) maddesi, mRNA’nın bozulmasını engellemek, suda çözünmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu madde birtakım alerjik reaksiyon oluşmasına neden olabilir. İlaç ve besin katkı maddelerine alerjisi olanlar için BioNTech aşısının alerji riski daha yüksek. Bu nedenle özellikle ilaçların tablet formuna alerjik reaksiyon geçirmiş olanlar, ilaç alerjisinin nedeni tespit edilmemiş olanlar, besin katkı maddesine alerjisi olanların BioNTech aşısı yerine Çin aşısı Coronavac aşısı olması daha emniyetli olabilir” diye konuştu. Akçay, “BioNTech aşısı için milyon doz aşı başına yaklaşık on bir vakada şiddetli alerjik reaksiyon gözlendi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir raporuna göre, bu alerjik reaksiyonların yüzde 71’i aşılamadan sonraki 15 dakika içinde gelişmiş ve çoğunlukla (yüzde 81) bir alerji veya alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde meydana geldiği bildirildi” dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu: Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak
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Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu: Alerjik reaksiyon gösterenlere ikinci doz yapılmayacak

ÖLÜMCÜL REAKSİYON BİLDİRİLMEDİ

  • Aşıların yan etkileri konusunda da bilgi veren Prof. Akçay, “Pfizer-Biontech COVID-19 aşısı yan etkileri diğer yetişkin aşılarına benzer. Klinik denemeler sırasında, çok yaygın olarak kabul edilen sıklık sırasına göre Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme, eklem ağrısı ve ateş gibi yan etkileri var. İkinci dozdan sonra ateş daha fazla görülüyor. Çin’in coronavac aşısında en sık görülen yan etki yüzde 17 oranında enjeksiyon bölgesinde ağrı oldu. Genelde hafif seyreden bu ağrının 48 saat içinde geçtiği gözlemlendi. Şimdiye kadar ölümcül bir reaksiyon bildirilmemesi ise oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

Merakla bekleniyordu: Depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu
FOTOĞRAF 21
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İnaktif aşı olan Sinovac'tan farklı olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda -70 derecedeki dolaplarda saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda ana dolaplardan aşı araçları ve özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürülüyor.
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Aşılar, 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat yani 5 gün boyunca tutulabiliyor. Biontech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakonlar serum fizyolojik ile sulandırılıyor. Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor, renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra bir flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz şeklinde vatandaşlara uygulanıyor.
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Hızla kullanılması gereken durumlarda aşı, oda sıcaklığında yarım saat içinde çözünebiliyor. Çözünen aşının 6 saat içinde uygulanmış olması gerekiyor. Biontech aşılarının Halk Sağlığı Laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu, gazeteciler tarafından görüntülendi.
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı sorumlusu hemşirelerinden Neslihan Bilge Işık, DHA'ya mRNA aşısının farklı uygulamasıyla ilgili detayları anlattı. Işık, Aşılarımızı Halk Sağlığı laboratuvarlarından - 70 derecedeki dolaplardan, trafikte vs sıkıntı yaşanma ihtimaline karşı gerekirse kuru buz eşliğinde -20 dereceye kadar soğutabildiğimiz özel akülü aşı çantalarımızla teslim aldık. Kurumunuza geldikten sonra aşılarımızı 2-8 derecedeki aşı dolaplarımızda 120 saat muhafaza edebilecek şekilde planlamaları yapıldı.
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Uygulama ise aşı çözüldükten sonra, serum fizyolojikle sulandırarak ve sulandırılmış aşının 6 saat içerisinde hastalara enjekte edilecek şekilde yapılıyor. Her aşı flakonu, kişilere uygulanmadan önce tanımlaması, barkodlaması ve okutulması yapılarak kaydediliyor. Her doz ise 6 ayrı kişiye tanımlanacak şekilde sisteme kaydediliyor. mRNA aşılarında inaktif aşıdan farklı olarak bir flakondan 6 doz aşı çıkıyor. Bu nedenle bir flakonun barkoduna o güne randevulu 6 vatandaşımızın tanımlanması yapılıyor.
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Barkodu flakon üzerine yapıştırıyoruz, kalan 6 dozu da bu barkoda işleyerek hangi kişiye işlendi ise onun TC bilgisini tanımladıktan sonra kayıtlarımıza geçiriyoruz. Aşıdan sonra vatandaşlarımızı bir süre burada tuttuktan sonra bir sorun çıkmadığı taktirde gönderiyoruz dedi.
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam ise BioNTech aşılarının uygulanmasına dair ekiplerin hummalı bir eğitimden geçirildiğini söyleyerek, hem BioNtech'in kendi eğitim videoları hem de Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme eğitimleriyle planlamaların yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Sağlam, “Aşılarımız sabahın erken saatlerinde soğuk zincir kurallarına uyularak getirildi. Hastanemizde aşı polikliniği şartlarında, aşılar çözüldükten sonra, hazırlıklarını yapan uygulayıcı hemşire arkadaşlarımız tarafından yapılıyor.ç Gerek BioNTech, gerekse Sağlık Bakanlığımızın eğitimlerinden geçen ekiplerimiz, mevcut aşı polikliniklerimizde hazırlıklı olarak aşılamalara başladı.
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Bugün için randevu sayısı BioNTech için yaklaşık 500 civarında. 150 civarında da Sinovac aşısı randevumuz var. Bugün aşı polikliniklerimiz BioNTech ağırlıklı olacak, yaklaşık 5 poliklinikte BioNTech aşılamaları yapılıyor. İlk planda gelen randevulu kişiler içeriye alındıktan sonra, sulandırılan flakonlar 6 kişiye uygulanacak dozlar şeklinde hazırlanıyor. Çözülmüş olarak bekleme süreleri içerisinde uygulanması gerekiyor diye konuştu.
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Doç. Dr. Sağlam, Halk Sağlığı Laboratuvarlarından getirilen BioNTech aşısının -70-80 derecedeki dolaplardan direkt alınarak hastaneye getirildiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu aşıyı - 80 derecelik buzdolaplarında tutmuyoruz hastanede. 2 ila 8 derecelik buzdolabında bekletiyoruz. Çünkü bu sıcaklıkta bozulmadan 5 gün kalabiliyor. Biz de soğuk zincire uygun şekilde günlük veya belki iki günde bir, hastaların aldığı randevu sayılarına göre depolardan aşı transferi planlamalarını yapacağız. Aşıların çözdürülmesi işlemi ise alınan randevu sayısına göre yapılacak. Örneğin bugün 500 randevu var, öğlene kadar gelecek olan vatandaşların sayısına uygun sayıda flakon çözdürülecek ve uygun süresi içinde yapılacak. Hepsi bir anda çözdürülmeyecek
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Emekli doktor olan babası Ramazan Cengiz Özgen'in (72) aşı randevusu için hastaneye geldiklerini anlatan Arzu Özgen, aşı seçimine dikkat etmediklerini, hangi aşı için randevu uygunsa o aşıya randevu aldıklarını söyledi . Özgen, “Babamın aşısını yaptırmak için geldik. Aslında biraz geç kaldık. Bazı ağır hastalıklar geçirdiği için, şüphelerimiz de vardı, aşı etkinliği güvenliği ile ilgili. Ama gerek basından gerek doktorlarımızdan ama en önemlisi de çemberin iyice daralmasından dolayı aşısını yaptırmaya karar verdik.
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Tehlike bizlere doğru da geliyor çünkü. Randevu almakta hiç zorlanmadık. Hangi aşı olduğuna bakmadan, BioNTech mi Sinovac mı gözetmeden ilk randevuyu aldık. Bizlere aşı sırası gelmesine daha var ama ben çalışıyorum, aynı evde yaşıyorum. Dolayısıyla her an eve hastalığı taşıma riskim var. Bu nedenle de büyüklerimizi yaşlılarımızı korumak ve kollamak zorundayız diye konuştu.
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Merakla bekleniyordu: Depodan hastaneye Biontech aşısının yolculuğu
Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı. Aşı hakkı açılanlar, MHRS randevu sistemi üzerinden Sinovac veya Biontech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alarak aşı olmaya gitti. Biontech aşılarının Halk Sağlığı laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu, basın mensupları tarafından görüntülendi.

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