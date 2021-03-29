İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi: İşte renk değiştiren şehirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Yaklaşık bir ay önce, Sağlık Bakanlığı, düşük riskli olan illeri mavi, orta riskli olanları sarı, yüksek riskli olanları turuncu ve çok yüksek riskli olanları ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıklamıştı.

Akşam kısıtlamaları devam edecek

Açıklamaya göre, tüm illerde haftanın 7 günü saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanacak akşam kısıtlamaları devam edecek.

Erdoğan'ın açıkladığı haritaya göre 58 il kırmızıya 12 il turuncuya 10 il ise sarıya dönüştü. Bu illerde cumartesi geri geldi.

Mavi ve sarı renkli illerde hafta sonu kısıtlamaları yer almayacak. Turuncu renkli illerde ise pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak.

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Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

Kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı boyuncu toplu etkinlik ve iftar ile sahur organizasyonlarının yasaklandığını duyurdu. Ramazan ayı boyunca tüm illerde hafta sonu kısıtlamaları ise yeniden devreye girecek.

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Mavi ve sarı renkli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tabloya göre; düşük riskli (mavi) tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı renkli) iller ise şöyle: Muş, Van, Uşak, Bitlis, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa.

İHA

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde devam edecek?

Açıklanan haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak ikiye ayrıldı. Çok yüksek riskli 58 ilde cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle:

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Kırşehir, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı.

Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle:

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