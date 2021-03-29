Koronavirüs İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi İşte renk değiştiren şehirler
TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kalktı? İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Hangi iller kırmızı kategoriye geçti? Turuncu kategorideki iller?

İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi: İşte renk değiştiren şehirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri, kabine toplantısının ardından açıkladı. Buna göre, 81 il vaka sayılarına göre dört kategoriye ayrıldı. Peki yeni haritada sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı iller hangileri? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi geldi? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde kalktı? İstanbulda hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Hangi iller kırmızı kategoriye geçti? Turuncu kategorideki iller?
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Yaklaşık bir ay önce, Sağlık Bakanlığı, düşük riskli olan illeri mavi, orta riskli olanları sarı, yüksek riskli olanları turuncu ve çok yüksek riskli olanları ise kırmızı olarak renklendirileceğini açıklamıştı.

Akşam kısıtlamaları devam edecek

Açıklamaya göre, tüm illerde haftanın 7 günü saat 21.00'den 05.00'e kadar uygulanacak akşam kısıtlamaları devam edecek.

Erdoğan'ın açıkladığı haritaya göre 58 il kırmızıya 12 il turuncuya 10 il ise sarıya dönüştü. Bu illerde cumartesi geri geldi.

Mavi ve sarı renkli illerde hafta sonu kısıtlamaları yer almayacak. Turuncu renkli illerde ise pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

Kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayı boyuncu toplu etkinlik ve iftar ile sahur organizasyonlarının yasaklandığını duyurdu. Ramazan ayı boyunca tüm illerde hafta sonu kısıtlamaları ise yeniden devreye girecek.

Mavi ve sarı renkli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tabloya göre; düşük riskli (mavi) tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı renkli) iller ise şöyle: Muş, Van, Uşak, Bitlis, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa.

İHA

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde devam edecek?

Açıklanan haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak ikiye ayrıldı. Çok yüksek riskli 58 ilde cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek riskli olan ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle:

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Kırşehir, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı.

Çok yüksek riskli olan ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Isparta, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Sinop, Kastamonu, Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kayseri, Yozgat, Elazığ, Erzincan, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Iğdır.

20-26 Şubat tarihinde açıklanan illere göre risk durumu haritası bu şekildeydi.
20-26 Şubat tarihinde açıklanan illere göre risk durumu haritası bu şekildeydi.
Abone Ol Google News
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Günlük vaka sayılarında korkutan yükseliş.
8 futbolcu gitti 3 futbolcu geldi

8 futbolcu gitti 3 futbolcu geldi

​Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde yeni isimleri açıkladı.
Yeniden kısıtlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayındaki uygulamayı da açıkladı.

​İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi.
Çanakkale'de ilginç görüntü

Çanakkale'de ilginç görüntü

Deniz 30 metre çekildi, sandallar karaya oturdu.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​COVID önlemleri kapsamında milli maça seyirci alınmayacak.

Ankara ve İstanbul'dan polis takviyesi yapıldı.

Erdoğan ​1. Su Şurası Lansmanı programında duyurdu.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.