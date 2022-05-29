Beklenen gün geldi: Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

"YOL MASKESİZ DAHA KISA"

Gelişmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" dedi.

HASTENELERDE MASKE TAKILACAK MI?

Bakan Koca açıklamasının devamında, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." diye konuştu.

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Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2022

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU: ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE 1000 VAKA BEKLENTİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağını açıklamıştı.

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