Son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak 31 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlara göre, hafta içi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Temmuz tarihinden itibaren tamamen sona eriyor.
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Bu hafta son kez uygulanacak
Böylece sokağa çıkma kısıtlaması, Cumartesi akşam saat 22:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar son kez uygulanacak.
Tamamen sona erecek
1 Temmuz itibarıyla hafta içi akşam saat 22:00'de başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma yasakları tamamen sona erecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar da sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.' ifadelerini kullandı.
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