Son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Diyarbakır'da randevusuz aşı kuyruğu: Devletimizden Allah razı olsun

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da, başlatılan aşı seferberliğini daha da hızlandırmak için Merkez Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami avlusunda Kovid-19 mobil aşı uygulama noktası kuruldu. Vatandaşlar randevu almadan aşı olmak için sıraya girdiler.



Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin Sur İlçesinde bulunan tarihi mekanlarından Ulu Cami avlusunda mobil aşı noktası kuruldu. Kurulan aşı noktasında vatandaşlar randevu almadan sıraya girip Kovid-19 aşısı oldu.



Mobil aşı noktasından aşı olan ve bütün herkesin aşı olması çağrısında bulunan 65 yaşındaki Teyfik Işıklı isimli vatandaş, “Herkesin aşı olması lazım. Bu bir bela ve Kovid-19'u birbirimize bulaştırmanın bir anlamı yok. Allah devletimizden, görevlilerimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.' dedi.



