​Üçüncü dozla direnç artacak: Hatırlatma dozu aşılardan olunabilir

Aşılarda belirli süre sonra azalan antikor oranını artırmak için hatırlatma ya da rapel dozu adı verilen aşılar vurulmaya başlandı. İngiltere varyantının çok yaygın şekilde enfeksiyon yapmaya başlamasıyla birlikte 3’üncü doz aşıların gündeme geldiğini söyleyen Koronovirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Hatırlatma dozları antikor seviyesini artırarak vücudun Kovid-19’a karşı daha dirençli olmasını sağlayacak. İnsanlar hangi aşıyı olmak istiyorsa o aşı uygulanacak. Ayrıca Kovid geçiren vatandaşların hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra vurulabilecek” dedi.

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HATIRLATMA DOZU FARKLI OLABİLİR

Hatırlatma dozunda tercihini Biontech’ten yana kullanan vatandaşlara ‘endişelenmeyin’ çağrısında bulunan Prof. Şener, “Bilimsel arenada iki aşının olunmasıyla ilgili fikir birliğimiz var. 2 doz Sinovac olanlar, hatırlatma dozunda Biontech veya Sinovac aşılarından birini vurulabilir. Biontech aşısı olmakta bir sakınca yok. 2 doz Sinovac olanlara hatırlatma dozu var. 2 dozu Biontech olanların ise 9-12 aydan önce hatırlatma dozu bulunmuyor” diye konuştu.

240 MİLYON DOZ UYGULANDI

Pfrizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarından sonra az sayıda gençte ortaya çıkan kalp kası iltihabı (miyokardit) vakalarını anımsatan Prof. Şener, “Ancak uygulanan yüz milyonlarca doz aşıya rağmen vakaların nadir görülmesi uzmanları aşı olun tavsiyesinde birleştiriyor. DSÖ verilerine göre 130 milyon Biontech, 110 milyon doz da Moderna ile toplam 240 milyon doz mRNA aşısı uygulandı. Bu süreçte direkt aşıya bağlı olarak pıhtılaşma bozukluğu tespit edilemedi. Hal böyleyken bu aşılarla ilgili söylentiler gerçekten insafsızlık” şeklinde konuştu. Şener, “J&J ve Astra Zeneca gibi vektörel aşılarda 28-30 olgu gözlendi. Bu aşılar da pıhtılaşmayla doğrudan bağlantı kurulduğu için aşıların içeriğine bu bilgiler yazıldı. Bu aşıları vurulmak isteyenler bu durumdan haberdar ediliyor” dedi.

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