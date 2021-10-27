Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı karşıtlarına mesaj: Endişenizi anlıyoruz ama korona aşısı 30 yıllık bir araştırmanın ürünü

Tüm dünyayı koronadan kurtarmak için geliştirdikleri aşı ile umut olan BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Günlük vaka sayısılarının koronanın yeni varyantlarıyla tekrardan artması endişelere yol açarken bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılamada yavaşlama sonrası çağrılar yapılırken, Türkiye'de ve dünyada aşısızların oranı da bir hayli yüksek.

İspanya'nın en büyük onuru olan Asturias ödülününü aldıktan sonra Euronews'a konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, aşı karşıtlarına çağrıda bulundu.

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"İNSANLARI DİNLEMELİYİZ"

Aşı karşıtlarının endişelerini anladığını söyleyen Uğur Şahin, “Öncelikle onları çekinceleri hakkında dinlemeliyiz. Çünkü ortalıkta çok yanlış bilgi dolaşıyor. İnsanlar kime güveneceklerini de bilmiyor. Bu konuda insanları bilgilendirmek öncelikle bizim görevimiz. Fakat bu görev aynı zamanda tüm topluma ait, çünkü halk arasındaki iletişimi korumalıyız. Aşı olan insanların diğer kişilerle iletişim halinde olması elzem. Toplumun bu konuda birlik olması ve farklı gerçeklerle görüş ayrılıklarına düşmemesi gerekli.” şeklinde konuştu.

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"İNSANLAR BAZI ŞEYLERİ BİLMEK İSTİYOR"

Kısa sürede aşı geliştirmelerine ilişkin insanların aşıya ilk başta çekingen davranmasıyla ilgili açıklama yapan Şahin, şu yorumda bulundu: "Bu sadece aşılara özgü bir durum değil. Bu genel bir tepki, çünkü insanlar sağlıkla alakalı olunca bazı şeyleri bilmek, anlamak istiyor. Ortalıkta çok fazla bilgi dolaşıyor ve bunları sıralamak ve anlamak oldukça zor. Bizler tıp eğitimi almış doktorlarız ve kanser hastalarını iyileştiriyoruz. Her hastalıkta ve hastada aynı sorularla karşılaşıyoruz.

“AŞI YAKLAŞIK 30 YILLIK BİR ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ”

Ancak şunu bilmek ve anlamak çok önemli, bu aşı sadece bir senede geliştirilmedi. Bu aşı yaklaşık 30 yıllık bir araştırmanın ürünü. 100 metrelik bir yarışa hayatı boyunca hazırlanmış bir koşucuyu düşünün. Tamamıyla antrenmanlı ve pandemiye karşı düzenlenen yarışı en kısa sürede bitirmeye hazır. Tekrar söylüyorum, bu aşının arkasında 30 yıllık bilimsel bir araştırma var."

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