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Koronavirüs Devrek Kaymakamı en fazla pozitif vaka olan ilçeyiz diyerek vatandaşları böyle uyardı
TÜRKİYE

Zonguldak haber: Kaymakam 'en fazla pozitif vaka olan ilçeyiz' diyerek vatandaşları böyle uyardı

Devrek Kaymakamı 'en fazla pozitif vaka olan ilçeyiz' diyerek vatandaşları böyle uyardı

Zonguldak'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı. Altay, "Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz. Maalesef yeni vakalar arasında bir yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Zonguldak'ta en fazla koronavirüs vakası Devrek'te görülüyor.
Zonguldak'ta en fazla koronavirüs vakası Devrek'te görülüyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin devam ettiği Zonguldak’ta, Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay vatandaşları uyardı.

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Banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü söyleyen Altay, şunları söyledi:

  • "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz. Maalesef yeni vakalar arasında bir yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım."

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