Devrek Kaymakamı 'en fazla pozitif vaka olan ilçeyiz' diyerek vatandaşları böyle uyardı

Maske takmayan Erzurumlu: Koronavirüse inanmıyorum, Belirli güçlerin projesi bu

Erzurum, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı 7. il oldu. Alınan tüm tedbirlere karşın, bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının koluna ya da çenesine taktığı, bazılarının da elinde taşıdığı görüldü. 'Koronavirüsün bir proje olduğuna inanıyorum ben' diyen bir vatandaş 'Belirli bir güçlerin projesi bu. Siz de buna inanın' dedi.