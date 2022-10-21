KPSS lisans sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor! 2022 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ve "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları sonuç tarihinde merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenen lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar KPSS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, KPSS Lisans sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS saat kaçta açıklanır?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans oturumu sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

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Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.