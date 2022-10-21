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KPSS lisans sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...

KPSS sonuçları açıklandı! Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sonuç ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumları, 2 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Adaylar KPSS lisans sonuçları için sonuç ekranına yöneldi. Peki, KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sonuc.gov.tr KPSS sonuç sorgulama, öğrenme ekranı ve tercih sürecine ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS lisans sonuç ekranı: sonuc.gov.tr 2022 KPSS sonuçları açıklandı, sonuçlar nasıl öğrenilir?
KPSS sonuçları

2022 KPSS lisans sonuçları son dakika açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenen lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar KPSS sınav sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirmişti. Peki, KPSS Lisans sınav sonuçları nasıl öğrenilir, KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS lisans oturumu sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

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