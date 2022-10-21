KPSS lisans sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...

Teknoloji

TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması için hazır mıyız?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen “Roket Yarışmasına” başvurular başladı. Her yıl binlerce takımın başvuruda bulunduğu yarışma, gençlere uzay teknolojileri alanında benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençlerin kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştirdiği yarışma sistem mühendisliği vizyonuyla çalışıyor. Avrupa’da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde düzenleniyor.