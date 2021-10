Kur'an'da adı geçen 25 peygamber

Kur’an, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah’ın peygamber gönderdiğini bize haber vermektedir. Hicr Sûresinin 10. ayetinde “Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.” Nahl Suresi’nin 36. ayetinde “Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tağuttan kaçının”diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.” buyrulmaktadır. Bu ayetler tarihî süreç içerisinde Yüce Allah’ın insan topluluklarını peygambersiz bırakmadığını gösterir. Mü’min Sûresi 78. ayetinde de “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var.” buyurulmaktadır.

REKLAM

ÖZGÜN İmanın şartı kaçtır ve nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’in İsra Sûresi’nin 15. ayetinde "Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edici değiliz." buyurulmaktadır.

Bu ayetten de anlaşılan Allah bütün kavimlere, bütün topluluklara peygamberler göndermiştir. Ancak bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiştir. Hadislerde gönderilen peygamberlerin sayısının 124 bin olduğunun haber verilmesinden (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 266) hareketle insan topluluklarının bulunduğu her bölgeye Allah’ın peygamber gönderdiği; ancak bunların hepsinin ismini Kur’an’da, Tevrat ve İncil’de zikretmediği hükmüne ulaşılabilir. Zira Kur’an’da kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı açıkça beyan edilmiştir ( Fatır 35/24; en-Nahl 16/63;Yunus 10/47)

REKLAM

ÖZGÜN Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?

Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber

1. Hz. Adem (a.s)

2. Hz. Idris (a.s)

3. Hz. Nuh (a.s.)

4. Hz. Hûd (a.s)

5. Hz. Salih (a.s)

6. Hz. Ibrahim (a.s)

7. Hz. Ismail (a.s)

8. Hz. Lût (a.s)

9. Hz. Ishak (a.s)

10. Hz. Yakûb (a.s)

11. Hz. Yusuf (a.s)

12. Hz. Eyyûb (a.s)

13. Hz. şuayb (a.s)

14. Hz. Musa (a.s)

15. Hz. Harun (a.s)

16. Hz. Davut (a.s)

17. Hz. Süleyman (a.s)

18. Hz. Zülkifl (a.s)

19. Hz. İlyas (a.s)

20. Hz. El- Yesâ (a.s)

21. Hz. Yunus (a.s)

22. Hz. Zekeriya (a.s)

23. Hz. Yahya (a.s)

24. Hz. Isa (a.s)

25. Hz. Muhammed (s.a.v)

Kur'an'da adı geçen Lokmân, Zülkarneyn ve Üzeyir’in peygamber veya velî oldukları hususunda ihtilâf vardır.