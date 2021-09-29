Özgün İmanın şartı kaçtır ve nelerdir?
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İmanın şartı kaçtır ve nelerdir?

İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır. Peki imanın şartı kaçtır? İmanın şartları nelerdir? Cevabı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmanın şartı kaçtır? İmanın şartları nelerdir?
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İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır.

İslâm'a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a: “İman nedir?” der.

Rasulullah: "İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah’a ibadet edip, O’na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

Rasulullah: "İhsan: Allah’ı görüyormuş gibi O’na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor." diye cevap verir. Adam sonra çıkıp gider. (Buhârî, “İman”, 37; Müslim, “İman”, 1, 5).

İmanın şartı kaçtır?

İmanın şartı 6'dır. Peki imanın şartları nelerdir?

  • Allah’ın varlığına inanmak
  • Meleklere inanmak
  • Kitaplara inanmak
  • Peygamberlere inanmak
  • Ahiret gününe inanmak (öldükten sonra dirileceğine)
  • Kadere inanmak.

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