2023 KYK bursu belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvurularının başladığını, "2022/2023 Öğretim Yılı Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu 15.11.2022 Başlamıştır." ifadeleriyle duyurdu. KYK burs başvuruları ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."

KYK burs kredi başvurusu şartı nedir?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek.

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KYK burs kredi ücreti ne kadar?

2022-2023 KYK burs kredi ücretleri henüz açıklanmadı. 2021-2022 KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK burs kredi başvuru sonuçları e devlet üzerinden açıklanacak.

e-Devlet KYK burs başvuru sonuç ekranı için tıklayın

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

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KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

KYK burs kesilme sebeplerinde, aşağıdaki nedenler yer almaktadır;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

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Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK öğrenim kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK bursu nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

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