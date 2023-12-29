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Market poşet fiyatı için son dakika açıklaması geldi! Zincir marketlerde geçerli olacak

"Market poşet fiyatları arttı mı, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Artık marketler, devlete her bir poşet için 60 kuruş ödeyecek. Ancak müşterilerin cebinden çıkacak miktar değişmiyor, poşet başına ödenecek ücret 25 kuruş olarak devam edecek. İşte son dakika açıklamasının detayları...

14:11 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Market poşet fiyatı son dakika açıklandı
Market poşet fiyatı son dakika açıklandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarını belirledi.


Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruşa yükseldi.


Yeni senede, 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1 buçuk litre ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı ise 18 kuruş olarak uygulanacak.


Binek araç lastiğinden 19 lira ve çinko karbon pilden 19 lira geri kazanım katkı payı alınacak.

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