Memur maaş zammı 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkına toplu sözleşme oranın da eklenmesiyle belli olacak. Aralık ayı başında açıklanan Kasım ayı enflasyonu sonucu ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkına göre gerçeğe yakın en net tahminler yapıldı. Öğretmen, polis ve hemşireler başta olmak üzere kamu görevlileri maaş zammı tahminlerini merek ediliyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklisinin maaş zam farkları, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. 5 aylık enflasyon farkına göre, memurların alacağı zam oranı şu anda yüzde 45.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM TAHMİNİ

Memur ve memur emeklileri için zam tahmini ise şu şekilde: Enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde memur ve memur emeklileri için %50 civarında artış yapılacak.

Bu kapsamda şu anda bir memur emeklisinin aldığı maaş 9 bin 876 TL’den yüzde 50 artış yapıldığı taktirde 14 bin 814 TL seviyesine yükselecektir.

Emekli zammı 2024 ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Aralıkta aylık bazda enflasyon yüzde 3,26 çıkarsa son 6 ayın enflasyon farkı %38 olacak. İşte buradaki rakam SSK ve Bağkur emeklilerine verilecek olan refah payı hariç enflasyon farkıdır.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Aralık ayı enflasyonu aylık bazda 3,26 olursa memurun alacağı zam oranı % 50 olacak. Bu doğrultuda 9 bin 876 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 814 liraya yükselecek.

Bekar bir memurun aldığı 20 bin 337 lira ise % 50 artışla 30 bin 565 TL'ye yükselecek.

Evli bir memurun aldığı 22 bin 17 TL ise % 50'lik zam sonrasında 33 bin 25 TL'ye yükselecek.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken Aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon verisi % 38 olacak. Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşme % 15 eklenerek oran ortaya çıkacak. Yukarıda yer alan tahminlerin doğru çıkması halinde bu oran ise % 50 seviyesinde olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ilgili şu tahmini yaptı; Bir önceki dönemde %19,77 oranında enflasyon açıklanmıştı. Buradaki rakam %25’e tamamlanarak hem SSK hem de Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklilerine eşit oranda bir zam yapılmıştı. Bu dönem içinde %50’ye tamamlanarak verilmesi söz konusu olabilir.







