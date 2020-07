Niteliklerine Göre Burçlar Nelerdir?

Öncü Burçlar

Öncü burçları dört burç etrafında toplayabiliriz. Bunlar sırasıyla Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’tır. Mevsimlerin başlatılmasında en önemli etkisi olan başlatan öncü burçlar, her toplumdan lider konumlarda yer almaktadırlar. Özellikleri arasından diktatörlük ve despot olmalarına karşın girişimci ruhlu ve bağımsız hareket etmeyi severler. Diğer özelliklerine baktığımız zaman azim, kararlılık, hırslı ayrıca kendilerine motive etmeyi en iyi başaran kişilerdir. Öncü burçlarda bulunan burçlar genel özellikleri bakımından farklılık göstermektedirler.

Koç Burcu, Öncü Nitelik, Ateş Elementi

Öncü ruha sahip olan bu kişilik her konuda kendini göstermek isteyen bir kişiliktir. Burada öncü niteliğimiz ise; huzursuz ve değişiklik ihtiyacı veren ayrıca çok iddialı olmakla birlikte bulundukları ortamlarda hemen dikkat çekerler.

Yengeç Burcu,Öncü Nitelik, Su Elementi

Yengeç burcu, insanların içerisinde yaşadığı duyguları ve farklılıkla dolu duygusal ortamları araştırmak ile birlikte yaşamayı da bilir.Su burcu olarak karşımıza çıkan Yengeç ise; öncü burçlarımız arasında hırsı ve bağımsızlık isteğini açıkça dile getiren burç dur.Ayrıca görüntü itibari ile yumuşak bir karaktere sahip olsalar da daha güçlü olmalarında Yengeç burçuna benzerler. Duyguları sıkça değişmekle birlikte zengin iç dünyaları vardır.

Terazi Burcu, Öncü Nitelik, Hava Elementi

Terazi burcu çok önemli bir görev olan arabulucu işlemine öncülük eder. Kısacası insanları birbiri ile y-tanıştırdıktan sonra kişiler arasında sosyal ortamları kurmayı sever. İnsanların arasında olmayın seven terazi burcu tek başlarına kaldıklarında ne yapacaklarını bilmeyen bir öncü burç dur. İş hayatında ekip çalışmasına en yatkın kişilerdir. İşlerinde son derece aktif bir yapıya sahiptirler. İnsanlarla dostluk kurmada bir numaradırlar.Terazi burcu erkeği ve kadını özellikleri hakkında https://www.natalastroloji.com/terazi-burcu-ozellikleri/ adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Oğlak Burcu Öncü Nitelik, Toprak Elementi

Oğlak burcu öncül grup içerinde yer alan başlatılan olayların sonuçlarını da kafasında hazırlayanlardır. Toprak burcundan olmasından dolayı isteklerine bir plan üzerinde uygulamaya başlar. Ayrıca düşünerek hareket eder. Aceleci değildir. İş hayatından lider olacağı konum neresi ise o işte çalışmak isterler. Gösterişe çok önem verirler.

Sabit Burçlar

Sabit burçlar sırası ile Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’dır.Sabit burçların görevi, yapılanı desteklemek, sürdürmek ve korumak olarak bilinir. Sabit burçlardaki kişilerin dikkatlerini kolay bir şekilde dağıtamazsınız onlar hedeflerine kilitlenmişlerdir. Kolay kolay vazgeçmeyen sabırlı, azimli, bağlı kişilerdir.

Boğa Burcu, Sabit Nitelik, Toprak Elementi

Kendisinde toprak elementi taşıyan boğa burcu, sabit gruptan aldığı özelliklere baktığımız zaman kazandıklarını biriktirmeye ve mal mülk biriktirmeye yönlendirmektedir.

Yapısında duyarlılık olan boğa burcu değeri yüksek olan şeylere sahip olmayı arzu eder. İş hayatında güvenlik ve sigortacılık tam ona göre bir iştir. Sabırlı olmak ile birlikte kazancını hemen almak ister.

Aslan Burcu, Sabit Nitelik, Ateş Elementi

Aslan burcu ateş grubundandır. Sabit gruptan aldığı özellikleri sanatkâr ve yaratıcı yapısını yansıtmaktadır. Fikir sunma konusunda ondan iyisi yoktur. Otoritesi her zaman yerinde olan Aslan burcu sonsuz bir güvene sahiptir. Otoritesi her konum ve koşulda sağlamaktadır. Her işte kendilerine güvenleri tamdır. Aslan burcu erkeği kadını özellikleri hakkında daha fazla bilgi için https://www.natalastroloji.com/aslan-burcu-ozellikleri/

Akrep Burcu, Sabit Nitelik, Su Elementi

Su grubundan olan Akrep’in görevleri arasında başkaların hissettiği duyguları güçlendirmek bunun yanında kendi duygu ve düşüncelerinin önemi de oldukça fazladır. Amaçlarına baktığımız zaman yapılan uygulamalarda karara varılmasını ve ilerlemesini sağlarlar. Sosyal yaşantıda ikili ilişkilerde çok iyidirler.

İş hayatlarında pazarlama sektöründe yer edinirler. Akrep burcunda olan çoğu insan oldukça iyidirler. Ancak kötüleştiklerinde ise korkulan tipler haline gelebilmektedirler. İçlerinde büyük enerji kaynağı olduklarını başkalarına hissettirirler.

Kova Burcu, Sabit Nitelik, Hava Elementi

Hava grubunun iletişimci özelliği kova burcunda bulunur. Sabit grubunda kalıcı özelliği kendisinde birleştiğinde kova burcunda dostlukların daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Sağlam dostluklar Kova burcunda daha hızlı kurulur. Dostluk ve arkadaşlığa çok fazla önem veren kova burcu; dostluğunu ömür boyu devam ettirmeyi amaçlar.

Dernekler, topluluklar ve gruplar Kova burcunun evidir. Bilimsel bir kafa yapısına sahiptir. Kendini devamlı düzenli gösterir. Kesin sonuçlara odaklanarak çalışmalarını sürdürür. Kova burcu ileriye dönük çalışmalarda kendisini gösterir. Sabırlı ve ani çıkışlara neden olmadan dostluklar kurmayı sever. Son olarak icat ve yeni buluşlarda üstüne yoktur.

Değişken Burçlar

Değişken burçlar sırası ileİkizler,Başak, Yay, Balık’tır.Yaşadığımız her mevsimin sonu burçlar olmakla birlikte gelecek mevsime de hazırlık içerisindedir. Bundan dolayı bu grupta bulunan kişilerin özellikleri; kolay uyum sağlama, iletişimi kuvvetli, pozitif, aktif ve değişikliğe her zaman hazır olan kişilerdir. Değişken burçlar detaylara fazla takılırlar. Olayları bir bütün olarak algılamada sorun yaşarlar. Her şeyin çözümünü bulan hünerli burçlardır.

İkizler Burcu, Değişken Nitelik, Hava Elementi

Hava grubundan olan İkizler burcu çok zeki ve hareketliliği fazla olan burçtur. Devamlı olarak yeni bilgiler öğrenme ve fikirlerini insanlarla paylaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Yalnız kalmayı hiç sevmezler. Fikirlerini her zaman anlatacak birini bulmak isterler. Dostlarından gelen bir telefon bile onu oldukça fazla mutlu eder. Her türlü bilgiyi hızlıca öğrenirler.

Aile içerisinde birçok sorumluluk alırlar. Çoğu konuda tarafsız olmayı tercih ederler. Öğrenmiş olduğu bilgileri tarafsız olarak yorumlar. Sorumluğunu bilen ikizler burcu her alanda başarı olurlar.

Başak Burcu, Değişken Nitelik, Toprak Elementi

Toprak grubundan olan Başak burcu akıllı ve daha pratiktir. Başak burcunda olanlar belli başlı konulara odaklanmayı severler. Bu konular genelde haberleşme üzerinedir.

İkizler burcunda olduğu gibi birçok konu ile ilgilenirken dikkatleri dağılmaz. Ancak fazla detaylara indiği için kaybeder. Çok titiz, dikkatli ve dakik olma konusunda kendisinden iyisi yoktur. Çalışkanlığı ile her zaman yeni bir şeyler yapmak ve tasarlamak ister. Daima üretmeyi ister. İş hayatında üretim alanında çalışmayı arzularlar.Başak burcu erkeği kadını özellikleri hakkında detaylı bilgi için https://www.natalastroloji.com/basak-burcu-ozellikleri/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yay Burcu, Değişken Nitelik, Ateş Elementi

Yay burcu genelde felsefe ruhsal düzen üzerinde kafasını çok fazla yorar. Değişken grubunda yer alan kişiler farklı kültürlerin özellikleri ile oldukça fazla ilgilenirler. Ateş elementinde ise Yay burcu macera peşindedir. Başka yerleri keşfetme arzusunu da ateş elementinden alır. Günlük olarak yaşanılan olayların altında yatan manevi ve ahlaki değerleri incelemeyi sever.

Yay burcu; olayları başlatmayı sever. Eylemci ve olayların başı olma özelliğine sahiptir. Çok meraklı olmalarından dolayı tartışmaları da beraberinde yaşarlar. Çok araştırıcı, keşifçi ve varsayımlar üzerinde fazla durur. Varsayımları genelde doğru çıkar.

Balık Burcu,Değişken Nitelik, Su Elementi

Balık burcu değişken gruptan birtakım özellikler alır. Bunlar arasında kişilerin duygularını anlamak ve düzeltmektir. İçerisinde bulunduğu değişken grup çok iletişimcidir. Balık burcu da su grubundan olmasından dolayı başka insanlarla ilgilidir. Onların dertlerini dinlemeyi severler.

Balık burcu adapte olma konusunda oldukça başarılıdırlar. Öyle adapte olurlar ki yardım ettikleri kişilerin karakter özelliklerini dahi alabilirler. İnsanların dertleri dinlemeyi sevdikleri için onların yardımına koşmayı da severler. Sevdiklerine hayatlarında yardımcı olacak tavsiyelerde bulunurlar.