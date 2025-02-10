Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı. Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.





ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE





Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlemeye gidildi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesine, "657 sayılı Kanun'un 176'ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir" fıkrası eklendi.





"DERS VE KONFERANS ÜCRETLERİ" BAŞLIKLI 176. MADDESİNE GÖRE KİMLERE ARTIRIMLI EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEKTEDİR?





1- Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

2- Özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

3- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.





Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri, memur maaşlarına yapılan %11,54'lük zam doğrultusunda arttı.





ÖĞRETMENLERİN BİR SAAT EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2025?





Öğretmenlerin ek ders ücretleri zamlı oranları; CNN Türk'te yer alan habere göre, 2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Ocak ayında yapılacak %11,54'lük zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış yaşanacak. Yeni zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri aşağıdaki şekilde olacak:





1. Gündüz Öğretimi (Lisans Mezunu)

Brüt Ücret: 141,07 TL

Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 119,91 TL

Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 112,85 TL





2. Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar Dersleri (Lisans Mezunu)

Brüt Ücret: 151,15 TL

Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 128,47 TL

Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 121,92 TL





3. DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Görevli Öğretmenler

Brüt Ücret: 282,14 TL

Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 239,82 TL

Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 225,71 TL

4. DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Görevli Öğretmenler (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar)

Brüt Ücret: 302,30 TL

Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 256,95 TL

Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 241,84 TL





5. Yüksek Lisanslı Öğretmen

Brüt Ücret (Gündüz Öğretimi): 151,92 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL





6. Doktoralı Öğretmen

Brüt Ücret (Gündüz Öğretimi): 169,29 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL





Okul öncesi alan öğretmenleri destek eğitim odasında görev alabilirler mi?





Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler.





RAM da görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında verilebilecekleri ders saati sayısı nedir?





Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6 ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 9 uncu maddesinin (a/1) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir. Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.





Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir mi? Görevlendirildikleri takdirde azami ek ders saati nedir?



