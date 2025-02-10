Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerine yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar (Karar Sayısı: 9514) yayımlandı. Peki öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar olacak? Düzenlemede neler değişti?
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı. Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.
ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenlemeye gidildi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6'ncı maddesine, "657 sayılı Kanun'un 176'ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir" fıkrası eklendi.
1- Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.
2- Özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.
3- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.
4- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 artırımlı ek ders ücreti ödenmektedir.
Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri, memur maaşlarına yapılan %11,54'lük zam doğrultusunda arttı.
ÖĞRETMENLERİN BİR SAAT EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2025?
Öğretmenlerin ek ders ücretleri zamlı oranları; CNN Türk'te yer alan habere göre, 2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Ocak ayında yapılacak %11,54'lük zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinde artış yaşanacak. Yeni zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri aşağıdaki şekilde olacak:
Brüt Ücret: 141,07 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 119,91 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 112,85 TL
Brüt Ücret: 151,15 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 128,47 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 121,92 TL
Brüt Ücret: 282,14 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 239,82 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 225,71 TL
Brüt Ücret: 302,30 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 256,95 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 241,84 TL
Brüt Ücret (Gündüz Öğretimi): 151,92 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL
Brüt Ücret (Gündüz Öğretimi): 169,29 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan okul öncesi alan öğretmenlerinin, bunun dışında destek eğitim odasında ayrıca ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak norm fazlası okul öncesi alan öğretmenleri aylık ve ek ders ücreti karşılığında destek eğitim odalarında haftada 30 saate kadar görev alabilirler.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6 ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir. Aynı Kararın 9 uncu maddesinin (a/1) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, rehberlik ve araştırma merkezinde 15 saat aylık ve 15 saat ek ders ücreti karşılığı ders görevini yerine getiren özel eğitim öğretmenleri evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilebilir. Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.
Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutacakları ders saati sayısı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı ile belirlenmiştir. Okulda görev yapan müdür ve müdür yardımcıları, söz konusu Karar’ın ekinde yer alan çizelgeye göre verebilecekleri ders saati sayısı kadar evde eğitim hizmetleri kapsamında görev alabilirler.