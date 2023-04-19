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Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapılacak mı?

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin hemen hemen tükendiğini belirterek, otobüs firmalarının 79 şehre ek sefer düzenlediğini bildirdi. Özcan, “Bayramda şehirler arası otobüs biletlerine zam yapmadık" dedi. Otobüs fiyatları ise firmalara ve seyahat edilecek ilere göre farklılık gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya otobüs bilet fiyatları.

15:30 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Otobüs bilet fiyatları

Otobüs bilet fiyatları

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Seferlere talebin önceki bayramlar gibi olmadığını belirten Özcan, "Önceden biletler bayrama 10 gün kala tamamen tükeniyordu. Ancak şimdi bayrama birkaç gün kala biletler tükeniyor." diye konuştu. Özcan, cuma günü ara tatilin başlamasıyla sefer sayısının arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

Bayramın 1. günü otobüs seferleri var mı?

"Cuma günü sefer sayılarımız 1000'in üzerine çıktı. Cumartesi ise otogardan 1280 otobüs çıkış yaptı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte sefer sayılarımız 1300'e yaklaştı. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz hemen hemen tükendi. Firmalarımız ek sefer koymaya başladılar, 79 şehre ek sefer düzenleniyor. Bayramda sefer sayımızın İstanbul çıkışlı günlük 1600'e çıkacağını düşünüyoruz. Yarından itibaren otogarda daha fazla yoğunluk bekliyoruz."

Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapılacak mı?

Uçak ve demir yolu sektöründeki bilet fiyatlarında taban ve tavan ücret belirlenmesi gerektiğini dile getiren Özcan, bunun olmamasından dolayı firmaların zarar ettiğini anlattı. TOFED Genel Başkanı Özcan, bayramdan önce otobüs bileti fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki haberlerin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda şehirler arası otobüs biletlerine zam yapmadık. Bakanlığın bize vermiş olduğu fiyatlara göre bilet satışlarımız sürüyor. Bakanlığın belirlemiş olduğu fiyatlardan yüzde 30 indirimli bilet satışı yapma yetkisi firmalarda mevcut. Firmalarımız yolcu durumuna göre bu yüzde 30 indirimli bilet satışını yapabiliyor. Ancak belirlenen fiyatın 1 lira üzerinde bir artış yaparak satış mümkün değil. Bunun cezai yaptırımı var. Ramazanda biletlere zam yapılması söz konusu değildir. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, kazasız yolculuklar temenni ediyorum."

İstabul, Ankara, İzmir, Antalya bilet fiyatları

Ankara İstanbul bilet fiyatları 300-350 TL olarak firmalara göre değişiklik göstermekte.

İstanbul İzmir bilet fiyatları 320-500 TL arasında firmalara göre değişiklik göstermekte

İstanbul Antalya otobüs bilet fiyatları 400-450 TL arasında firmalara göre değişiklik göstermekte.

İstanbul Muğla Fethiye otobüs bilet fiyatları 500-800 TL arasında firmalara göre değişiklik göstermekte.

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