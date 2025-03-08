Cennetteki Komşu

“Niçin yemek yemediniz?” “Sen bana şu zembilin sırrını söylemedikçe yiyemem!” Bunun üzerine kasap şöyle dedi: “Ey misâfirim! Bu zembilin içinde bulunan yaşlı kadıncağız benim annemdir. Çok ihtiyarlamış olduğundan tâkatsizdir. Hem ona bakacak kimsem de yoktur. Ben de onu yalnız bıraktığım zamanlarda herhangi bir hayvanın kendisini rahatsız etmesi endişesiyle, böyle zembile koyup yukarı asıyorum. Bazen de yanımda dükkânıma götürüyorum. Benim gönlümün bütün huzuru, ona yaptığım hizmettendir. Günde iki öğün yemek veriyor, anneciğime karşı bütün vazîfelerimi seve seve yapıyorum!” Hz. Musa duyduklarına inanamamıştı. “Peki bir şey daha soracağım. Sen yemek yedirirken ve sonrasında sana fısıldayarak neler söylüyordu? Kasap, tebessüm ederek cevap verdi. “Anne yüreği işte. Benim kendisine olan bu hizmetimden dolayı hep dua eder. Duasında özellikle şunu sürekli tekrar eder: ‘Allah seni Hazreti Musa’ya komşu eylesin!’ Bunu her zaman söyler. Ben de âmin derim. Ama nerdeee. O bir peygamber, ben ona nasıl komşu olabilirim? Hangi amelimle bunu elde edebilirim?” Hz. Musa, sırrı öğrenmişti. Kendisine komşu olacak kişinin amelini de hizmetini de öğrenmişti. Artık kendi sırrını da söyleme vakti gelmişti: “Ey salih kişi. Sana müjdeler olsun. Ben Allah’ın peygamberi Musa’yım. Beni sana Allah gönderdi. Sen benim cennetteki bir komşumsun. Mübarek olsun!” Kasap büyük bir memnuniyet ve gözyaşları eşliğinde Hz. Musa’nın ellerine sarıldı. Onu kim tutar artık!