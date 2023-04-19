Ramazan bayramı arefesinde bayram hazırlıkları için baklava tarifleri merak edilir. Bayramda baklava yapımı kültürümüzde yaygın bir alışkanlıktır. Bu bayramda da evde baklava yapmak için baklava yapımı, baklava şerbeti ölçüsü, baklava yapılışı, baklava pişirme süresi gibi detaylar araştırılıyor. Peki, evde baklava nasıl yapılır? Ev baklavası yapımının püf noktası nedir? Baklava şerbeti sıcak mı, soğuk mu dökülür? Baklava yapmak isteyenler için evde baklava yapımı ve ayrıntıları içeriğimizde.