Zeytinyağlı Yaprak Sarması
Yediden yetmişe herkesin sevdiği, bayramlarda da çokça yapılan zeytinyağlı yaprak sarması yedikçe yediren lezzetlerden biridir. Zeytinyağlı yaprak sarmasını ilk kez yapacaklar için iç harcının hazırlanışı, malzemeleri ve tarifini bu yazıda bulabileceksiniz.
ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI YAPILIŞI
Zeytinyağlı Sarma Tarifi İçin Malzemeler
1 kg asma yaprağı (salamura veya taze)
İç harcı için;
1 çay bardağı zeytinyağı (125 ml)
3 adet kuru soğan
1 adet domates rendesi
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tarçın
1 avuç maydanoz
1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)
Üzeri için;
Yarım limon suyu
Limon dilimleri
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
2,5 su bardağı sıcak su (500 ml)
ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI TARİFİ
Yaprakları güzelce yıkayıp suya koyun ve tuzunu almak için 1-2 saat suda bekletin,
İç harcı için yağı kızdırıp çok minik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,
Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip karıştırın,
Kuş üzümü, fıstık, nane, karabiber ve tuzunu ekleyip karıştırın,
1,5 su bardağı sıcak su ekleyip karıştırın ve suyunu çekene kadar pişirin,
Tencerenin altına bir sıra boş yaprak dizin,
Her bir yaprağın içine uzunlamasına 1 çay kaşığı iç koyup önce yanlarından ortaya katlayın ve ardından rulo şeklinde sarın ve tencereye dizin,
Yaprakların en üstünü de bir sıra boş yaprakla kapatın,
Üzerine zeytinyağ ve limon suyu gezdirip limon dilimleri koyun ve üzerine bir tabak kapatın,
Üzerini geçecek kadar sıcak su koyup kısık ateşte yapraklar ve pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz.