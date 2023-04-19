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Zeytinyağlı yaprak sarması nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile bayram hazırlıkları başladı. Bayramda tatlı çeşitleri yapıldığı gibi olmazsa olmaz lezzetlerden biri de zeytinyağlı yaprak sarmadır. Zeytinyağlı yaprak sarması iç harcı ölçüsü ve yapılışının tüm detaylarını sizler için derledik.

14:44 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zeytinyağlı Yaprak Sarması

Zeytinyağlı Yaprak Sarması

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, bayramlarda da çokça yapılan zeytinyağlı yaprak sarması yedikçe yediren lezzetlerden biridir. Zeytinyağlı yaprak sarmasını ilk kez yapacaklar için iç harcının hazırlanışı, malzemeleri ve tarifini bu yazıda bulabileceksiniz.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI YAPILIŞI

Zeytinyağlı Sarma Tarifi İçin Malzemeler

1 kg asma yaprağı (salamura veya taze)

İç harcı için;

1 çay bardağı zeytinyağı (125 ml)

3 adet kuru soğan

1 adet domates rendesi

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç maydanoz

1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)

Üzeri için;

Yarım limon suyu

Limon dilimleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

2,5 su bardağı sıcak su (500 ml)

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMASI TARİFİ

Yaprakları güzelce yıkayıp suya koyun ve tuzunu almak için 1-2 saat suda bekletin,

İç harcı için yağı kızdırıp çok minik doğradığınız soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun,

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun,

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip karıştırın,

Kuş üzümü, fıstık, nane, karabiber ve tuzunu ekleyip karıştırın,

1,5 su bardağı sıcak su ekleyip karıştırın ve suyunu çekene kadar pişirin,

Tencerenin altına bir sıra boş yaprak dizin,

Her bir yaprağın içine uzunlamasına 1 çay kaşığı iç koyup önce yanlarından ortaya katlayın ve ardından rulo şeklinde sarın ve tencereye dizin,

Yaprakların en üstünü de bir sıra boş yaprakla kapatın,

Üzerine zeytinyağ ve limon suyu gezdirip limon dilimleri koyun ve üzerine bir tabak kapatın,

Üzerini geçecek kadar sıcak su koyup kısık ateşte yapraklar ve pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz.




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#zeytinyağlı sarma
42 dakika önce
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