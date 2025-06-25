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Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

20:0625/06/2025, Çarşamba
AA
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Sutopu Şampiyonası
Sutopu Şampiyonası

27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada 15 ülke, 4 grupta mücadele edecek.

Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Sutopu Şampiyonasıc 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.


Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.


Ay-yıldızlı ekibin de yer aldığı turnuvada 15 ülke, 4 grupta mücadele edecek. Türkiye, C Grubu'nda sırasıyla Slovakya, Çekya ve Fransa ile karşılaşacak.


Avrupa 16 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası da 7-13 Temmuz tarihlerinde yine İstanbul'da yapılacak.




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