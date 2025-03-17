Beşiktaş'ta derbi öncesi sıkı yönetim

Beşiktaş'ta üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra moraller bozulurken, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinin hazırlıkları da başladı. Siyah-beyazlılarda geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK, bu hafta ise 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetler hem yönetimin hem de taraftarların tepkisini çekti.





Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sahadaki çöküşe ve organizasyon bozukluğuna çare bulamaması, futbolcuların ise ruhsuz görüntüleri eleştirileri beraberinde getirirken, yönetim derbi öncesinde işi sıkı tutacak. Teknik heyetten rapor isteyecek olan Başkan Serdal Adalı, derbi öncesi futbolcularla da bir görüşme yapacak. Maçın camia açısından önemini futbolcular anlatacak olan Adalı, olası mağlubiyet sonrası radikal kararlarda alabilir.





Ruhsuzluk vurgusu





Beşiktaşlı taraftarlarda takımın bu görüntüsünden son derece rahatsız oldu. Sosyal medyada oyunculara yoğun eleştiri getiren taraftarlar, ruhsuzluk ve umursamazlık konusunda tepki gösterdi. Derbi öncesi, yönetimden idmanın taraftarlara açılması istenirken, bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması talep edildi.





Soslkjaer ise futbolcularına sahip çıkarak bu yolun uzun ve meşakkatli olduğunu, süreç içerisinde mağlubiyetler ve galibiyetler olabileceğini söyledi. Beşiktaş'ın derbiye kadar sıkı bir hazırlık süreci geçireceği ifade edildi.



















