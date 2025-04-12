Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bodrum FK 0-0 Antalyaspor Maç Özeti (VİDEO)

Bodrum FK 0-0 Antalyaspor Maç Özeti (VİDEO)

21:3712/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Trendyol Süper Lig 31'inci haftasında Bodrum FK konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34'e, Antalyaspor da 40'a yükseltti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 31'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Bodrum FK gol denemelerinde başarısız oldu.


Maçın 35'inci dakikasından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur etkili olurken oyunun temposu düştü. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere sona erdi.


Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmazken maç golsüz berabere bitti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34'e, Antalyaspor da 40'a yükseltti.


BODRUM FK - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
Bodrum FK - Antalyaspor maçının özetini izlemek için




#Bodrum FK
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??