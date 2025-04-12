Trendyol Süper Lig 31'inci haftasında Bodrum FK konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34'e, Antalyaspor da 40'a yükseltti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 31'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Bodrum FK gol denemelerinde başarısız oldu.
Maçın 35'inci dakikasından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur etkili olurken oyunun temposu düştü. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmazken maç golsüz berabere bitti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34'e, Antalyaspor da 40'a yükseltti.