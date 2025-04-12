Trendyol Süper Lig 31'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Bodrum FK gol denemelerinde başarısız oldu.

Maçın 35'inci dakikasından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur etkili olurken oyunun temposu düştü. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere sona erdi.