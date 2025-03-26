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Bronz madalya Merve Keleş'in

Bronz madalya Merve Keleş'in

15:0426/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
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Miraç Merve Keleş başarı belgesi ve madalyasyla poz verdi.
Miraç Merve Keleş başarı belgesi ve madalyasyla poz verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Bartın’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası’nda 54 kiloda üçüncü oldu.

Büyükşehir karatecisi Sakarya’yı gururlandırdı.


Miraç Merve Keleş, Bartın’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası’nda mindere çıktı.


Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren sporcu, 54 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.




#Sakarya Büyükşehir Belediyesi
#Bartın
#Türkiye Gençler Karate Şampiyonası

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