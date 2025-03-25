Milli karateci Eray Şamdan 2025'i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki milli sporcu, Karate 1 Premier Lig'in Fransa'da 24-26 Ocak'ta düzenlenen ilk ayağının ardından Çin'de 14-16 Mart'ta gerçekleştirilen ikinci ayağında da birinci oldu.