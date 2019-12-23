TBL

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda tecrübeli basketbolcu Vladimir Stimac ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Stimac, sarı-lacivertli formayla 15 maça çıktı.

Stimac, sarı-lacivertli formayla 15 maça çıktı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırp pivot Vladimir Stimac'la sözleşme uzatmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 3 aylık sözleşme imzalanan ve kontratı biten Stimac'la yola devam edilmeyeceği duyurularak, "Vladimir Stimac ile kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

  • Stimac, Fenerbahçe Beko'yla THY Avrupa Ligi'nde 8, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 maça çıktı. Avrupa'da 4.6 sayı ortalaması yakalayan Stimac, ligde ise maç başına 5.7 sayı üretti. Stimac, Avrupa Ligi'nde ASVEL deplasmanında attığı 21 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelmişti.

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