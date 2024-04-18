Fenerbahçe - Olympiakos
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ilk mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.
Olympiakos:
Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Iborra, Chiquinho, Jovetic, Podence, Fortounis, El Kaabi.
Fenerbahçe bu akşam turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS CANLI SKOR
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS CANLI SKOR
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#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce