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Spor

Fenerbahçe - Olympiakos | Canlı skor - canlı sonuç

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında en az iki farklı galip gelerek yarı finale yükselmek istiyor. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Olympiakos maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:14 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Olympiakos
Fenerbahçe - Olympiakos

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ilk mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmıştı.


Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.
Olympiakos:
Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Iborra, Chiquinho, Jovetic, Podence, Fortounis, El Kaabi.

Fenerbahçe bu akşam turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS CANLI SKOR


#Fenerbahçe
#Olympiakos
#UEFA Konferans Ligi
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