Fenerbahçe ve Shaktar Donetsk ‘Barış için futbol’ maçına çıkacak

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk Ukrayna'da barışa katkı sağlamak amacı ile Ülker Stadyumu'nda özel maçta karşı karşıya gelecek.

Özel maç ile ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına ’Barış İçin Futbol’ temasıyla karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00’te, Passolig’in internet sitesi üzerinden satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Peki Fenerbahçe-Shakhtar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasındaki özel karşılaşma 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tv8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu özel maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

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