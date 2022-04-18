Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçe ve Shaktar Donetsk Barış için futbol maçına çıkacak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe ve Shaktar Donetsk ‘Barış için futbol’ maçına çıkacak

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe-Shakhtar maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk Ukrayna'da barışa katkı sağlamak amacı ile Ülker Stadyumu'nda özel maçta karşı karşıya gelecek.

Özel maç ile ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına ’Barış İçin Futbol’ temasıyla karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00’te, Passolig’in internet sitesi üzerinden satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Peki Fenerbahçe-Shakhtar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasındaki özel karşılaşma 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tv8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu özel maçın bilet fiyatları ise şöyle:
Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL

Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu: Her sezon değişiyor
SPOR
Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu: Her sezon değişiyor

İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçecek
SPOR
İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçecek
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olundu.
İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Büyükelçilerle iftar programı

​Erdoğan: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması.

'Çocuklara vatansever bir hediye'

'Çocuklara vatansever bir hediye'

​Ukraynalılar Bayraktar TB2'nin peluş oyuncağını üretti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.