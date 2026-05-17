Fenerbahçe tribünleri tek ses başkan adayı için tezahürat yaptı

Süper Lig son haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de yenilen ikinci gol sonrası tepki sesleri yükseldi. Kadıköy'de tribünler, oyuncuları protesto ederken, tek ses başkan adaylarından Aziz Yıldırım için tezahürat yaptı.
Trendyol Süper Lig 36 ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Kadıköy'de taraftarların az ilgi gösterdiği mücadeleye eflatun-sarılılar, hızlı başladı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Yenilen goller sonrası tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükselirken, taraftarların bir bölümü başkan adayı Aziz Yıldırım için tezahürat yaptı.
Bir bölüm Fenerbahçeliler, hep bir ağızdan "Aziz Yıldırım o o o o" sloganları attı. Ardından ilk yarının sona ermesinin ardından oyuncular soyunma odasına giderken tepki gördü.