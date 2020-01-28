FIFA ​Cüneyt Çakır'ın biletini kesti

Türkiye’de yönettiği maçlarda skandal kararları nedeniyle kulüplerin hedefinde yer alan hakem Cüneyt Çakır’ın bileti kesildi. Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Gerek düdük çaldığı maçlarda, gerekse de VAR hakemliği görevinde sürekli tartışılan ve verdiği skandal kararlarla hemen hemen her kesimin tepkisini toplayan Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan her hangi bir açıklama yapılmazken, listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA’nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır’ın yer almayacağı öğrenildi.

Düdüğü asmalı Türkiye’de son yıllarda sürekli tartışılan hakemler ve Merkez Hakem Kurulu’nda skandalların ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig’de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için düşünülen hakemin Halil Umut Meler olduğu ancak daha sonra alınan kararla Cüneyt Çakır’ın görevlendirildiği ayyuka çıkmıştı. Fotomaç’da yer alan habere göre, derbide hakem Cüneyt Çakır ile VAR hakemleri, Beşiktaş’ın lehine olan penaltı pozisyonlarında ‘devam’ kararı çıkarınca kıyamet kopmuştu. Maçın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istese herhangi bir sonuç alınamamıştı.‘GİR SEN OYNA’YA KART YOKDerbinin 87. dakikasında Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Umut Nayir’a bırakırken, 4. hakem Alper Ulusoy, Burak’a hızlı çıkmasını söylemişti. Burak ise ısrarlı bir şekilde defalarca, “Gir sen oyna” diyerek Alper Ulusoy’a yoğun tepki göstermişti. Ulusoy’un o anlarda Cüneyt Çakır’ı 3 kez uyararak sarı kart göstermesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çakır’ın kart göstermemesi üzerine Ulusoy’un maç sonunda, “Cüneyt abi, Burak’a neden kart vermedin. Kameralara yansıdı herkes gördü” dediği, Çakır’ın ise, “Alper bilmediğin şeyler var, karışma” yanıtını verdiği belirtildi.ULUSOY ŞİKAYET ETTİBu konuşma ve benzer diyalogların Alper Ulusoy tarafından MHK Başkanvekili Oğuz Sarvan ve yönetici Ünsal Çimen’e aktarıldığı kaydedildi. MHK yöneticileri de Cüneyt Çakır’a 17. haftada, Ziraat Türkiye Kupası’nda ve bu hafta oynanacak maçlarda görev vermedi. Hatta yıllardır Cüneyt Çakır’ın yardımcılığını yapan Bahattin Duran’ın, bu hafta Alper Ulusoy’un yöneteceği Ankaragücü- Konyaspor maçında flaş bir kararla yan hakem olarak atandığı ifade edildi.BABA ÇAKIR’DAN TALİMATAtamanın ardından Bahattin Duran’ın Cüneyt Çakır ile baba Serdar Çakır’a haber verdiği ve “Cüneyt’i satana yardımcı hakemlik yapamazsın” diyerek tepki gösterildiği belirtiliyor. Yapılan görüşmenin ardından Bahattin Duran’ın, Alper Ulusoy’u arayarak maça sakat olduğu gerekçesi ile çıkamayacağını iletiyor. Ancak Duran’ın sakat olduğuna dair MHK’ya iletilmiş bir bilginin olmadığı öğreniliyor.‘SAKATIM’ DEDİMHK’nın hakem atamaları için 14 Ocak Salı günü Beylerbeyi tesisinde bir araya geldiği kaydediliyor. Aynı saatlerde Bahattin Duran’ın tesiste bulunan çim sahada 2 saat antrenman yaptığı, çalışma sonunda ise MHK Başkanı Zekeriya Alp’i kapıya kadar yolcu ettiği ifade ediliyor. Ancak Ulusoy’un yardımcısı olacağını öğrenen Duran’ın, daha sonra “Sakatım” demesiyle 1 saat içinde atamanın değiştirildiği kaydediliyor. Ayrıca Antalya’daki devre arası kampında çalışmalarını sürdüren 4 yardımcı hakemin, yeterli sürede koşamamasına rağmen yardımcı hakem olarak atandığı belirtiliyor.Herkes kendi işine baksın

Psikolojisi bozuldu

Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden TRT spor yorumcusu Bünyamin Gezer, açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda görevlendirilmeyeceğini, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Bünyamin Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da, “Cüneyt Çakır’ın Kayserisporile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR’a gitmesinin başka izahı olamaz” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın iki yüzü: VAR da farklı orta hakemken daha farklı Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Adem Büyük, Lens'in ayağına arkadan yaptığı hareket sebebiyle kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak pozisyonu inceleyen ve tecrübeli oyuncuyu saha dışına gönderen Çakır'ın bu kararı Trabzonsporluların da dikkatini çekti.Bunun arkasında yatan sebep ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçında benzer bir pozisyonda Adriano'ya kart gösterilmemesi. O mücadelenin VAR hakemi olan Cüneyt Çakır, orta hakem Halil Umut Meler'i uyarmadığı için pozisyonda kart çıkmamış sadece faul düdüğü çalınmıştı.Adem Büyük'ün kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyon;Yeni Malatya'da Adem Büyük 41. dakikada kırmızı kart gördü pic.twitter.com/Db3jlEAj6w— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Şubat 2019

UEFA'da üstünü çizmişti

Cüneyt Çakır, 13 Ekim’de EURO 2020 Eleme grubunda Slovenya– Avusturya maçını yönetti. Bu maçta da skandal kararlara imza atan Çakır’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Slovenya-Avusturya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” ifadelerini kullanmıştı.

Neredeyse hiçbir kulüp Cüneyt Çakır’ı maçlarına istemiyor❗



──Türk futbolu, yine bir Cüneyt Çakır skandalından sonra yoğun bir tartışma ortamının içine girdi👇https://t.co/F3VHrpUcJy — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 26, 2019



