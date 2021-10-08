Spor Formula 1 Türkiye GP antrenman turlarında Hamilton rekor kırdı
F1

Formula 1 Türkiye GP antrenman turlarında Hamilton rekor kırdı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları koşuldu ve ilk gün sona erdi. 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen yarışta 1.24.770'lik derecesiyle en hızlı turu atan Montoya'nın rekoru, 2021 yılında Lewis Hamilton tarafından kırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Formula 1 Türkiye GP antrenman turlarında Hamilton rekor kırdı
Lewis Hamilton, geçtiğimiz yıl Türkiye'de şampiyonluğunu ilan etmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ilk gün, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren ikinci antrenman turlarıyla sona erdi.

Hamilton rekor kırdı

İkinci antrenman turlarında lider, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton, 1:23,804 ile pist tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ve rekor kırdı. Hamilton'ı 1:23,970 ile Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ve 1:24,214 ile Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas takip etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix ikinci antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes): 1:23,804
2- Charles Leclerc (Ferrari): 1:23,970
3- Valtteri Bottas (Mercedes): 1:24,214
4- Sergio Perez (Red Bull): 1:24,373
5- Max Verstappen (Red Bull): 1:24,439
6- Lando Norris (McLaren): 1:24,525
7- Fernando Alonso (Alpine): 1:24,660
8- Esteban Ocon (Alpine): 1:24, 672
9- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:24,756
10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:24,796
11- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:24,882
12- Carlos Sainz (Ferrari): 1:24,903
13- Lance Stroll (Aston Martin): 1:25,020
14- Daniel Ricciardo (McLaren): 1:25,060
15- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:25,143
16- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:25,229
17- Nicholas Latifi (Williams): 1:25,307
18- George Russell (Williams): 1:25,358
19- Mick Schumacher (Haas): 1:25,480
20- Nikita Mazepin (Haas): 1:25,698

  • Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinin ikinci gününde yarın saat 12.00'de 3'üncü antrenman turları, saat 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.

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