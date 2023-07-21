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Spor

Forvet için Gomez bekleniyor

Trabzonspor, santrfor transferi için Maxi Gomez'in durumunun netleşmesini bekliyor. Yeniden ispanya La Liga'ya yükselen ve kadrosunu güçlendirmeye çalışan Granada, Uruguaylı golcü için Trabzonspor'a resmi teklif yaptı.

09:33 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bruno Petkovic - Maxi Gomez

Bruno Petkovic - Maxi Gomez

Cadiz, Alaves, Osasuna ve Empoli gibi kulüp lerin de ilgi gösterdiği Maxi Gomez için istenilen rakama çıkılırsa ayrılık gerçekleşecek.


Gomez'in gitmesi durumunda, Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb ile bir kez daha masaya oturulacak.


Geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 37 maça çıkıp 7 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı.


Stopere 2 aday

Birçok mevki için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un listesinde, Denswil ile yolların ayrılması ihtimaline karşı 2 stoper adayı bulunuyor.


Bordo-mavililer, Dinamo Tiflis'in 22 yaşındaki Gürcü oyuncusu Aleksandre Kalandadze ve Seoul'ün 22 yaşındaki Güney Koreli savunmacısı Ju-Sung Kim ile ilgileniyor.


Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da izleyip beğendiği iki oyuncu için şartların oluşması durumunda hamle yapılacak.




#Trabzonspor
#Maxi Gomez
#Bruno petkovic
24 dakika önce
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