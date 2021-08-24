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Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde 10 numaralı forma hiçbir futbolcuya verilmedi. Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrasında boştan kalan forma numarasının yeni sahibinin belli olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor
Galatasaray'da 10 numaralı formayı son olarak Younes Belhanda giymişti.

Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli olmak üzere. Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması sonrasında 10 numaralı forma hiçbir futbolcuya verilmemişti. Sarı kırmızılılardaki bu belirsizlik artık son buluyor.

Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki oyuncusu Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Romanya Ligi'nde son iki sezonda en çok asist yapan isim olan Morutan'ın heyecan verici bir oyun tarzı olduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in de bu sebeple 10 numarayı genç yeteneğin giymesini istediği aktarıldı.

  • Morutan, Romanya ekibi Steaua Bükreş formasıyla çıktığı 107 maçta 14 gol attı 30 da asist yaptı.
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