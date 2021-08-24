Galatasaray'da 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor

Galatasaray'da 10 numaralı formanın yeni sahibi belli olmak üzere. Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması sonrasında 10 numaralı forma hiçbir futbolcuya verilmemişti. Sarı kırmızılılardaki bu belirsizlik artık son buluyor.

Steaua Bükreş'in 22 yaşındaki oyuncusu Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Romanya Ligi'nde son iki sezonda en çok asist yapan isim olan Morutan'ın heyecan verici bir oyun tarzı olduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in de bu sebeple 10 numarayı genç yeteneğin giymesini istediği aktarıldı.