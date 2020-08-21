SERİE A

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'dan 'kariyer' kararı

Hırvat kulübü Hajduk Split'in teknik direktörü Igor Tudor'dan sürpriz imza. Tecrübeli teknik adam aldığı teklif sonrasında görevini bıraktı ve dev takıma imza attı.

Haber Merkezi AA
Igor Tudor

Igor Tudor

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Hırvat kulübü Hajduk Split'in teknik direktörü Igor Tudor, İtalya Serie A şampiyonu Juventus'ta yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

Hajduk Split'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpteki ikinci döneminde 18 resmi maça çıkan Hırvat çalıştırıcının, kariyerine Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak devam edeceği belirtildi.

  • 1998-2007 yılları arasında top koşturduğu Juventus'un teknik heyetinde yer alacak 42 yaşındaki Tudor, daha önce PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese kulüplerinde teknik direktörlük yapmıştı.

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