Icardi Türkiye'ye ne zaman dönecek? Canlı yayında açıkladı

Çocuklarını görmek için yurt dışına giden Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen futbol yorumcusu Kaya Temel, Arjantinli yıldızla ilgili merak edilen detayı A Spor'daki canlı yayında açıkladı.

Temel, şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi, bugün gece saatlerinde İstanbul’da olacak ve yarın antrenmana çıkacak. Okan Hoca da antrenman öncesinde kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Icardi, Trabzonspor mücadelesinde ilk 11’de başlamazsa ipler kopmuş demektir."