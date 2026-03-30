Icardi Türkiye'ye ne zaman dönecek? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da son dönemlerin tartışılan ismi Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımın idmanına katılacağı tarih belli oldu.
Çocuklarını görmek için yurt dışına giden Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.
Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen futbol yorumcusu Kaya Temel, Arjantinli yıldızla ilgili merak edilen detayı A Spor'daki canlı yayında açıkladı.
"Mauro Icardi, bugün gece saatlerinde İstanbul’da olacak ve yarın antrenmana çıkacak. Okan Hoca da antrenman öncesinde kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Icardi, Trabzonspor mücadelesinde ilk 11’de başlamazsa ipler kopmuş demektir."