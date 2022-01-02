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İlkadım Belediyespor'dan Fenerbahçe'ye

İlkadım Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı altyapısında yetişen Hasan Abdullah Sarıkaya, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’na transfer oldu.

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Haber Merkezi İHA
İlkadım Belediyespordan Fenerbahçeye
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirdi.

İlkadım Belediyespor U-16 Basketbol Takımı’nda 11 numaralı formasıyla şutör gard olarak görev alan Hasan Abdullah Sarıkaya, gösterdiği performansla Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın dikkatini çekti.

İlkadım Belediyespor Kulübü altyapısından yetişen lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki basketbolcu için hareket geçen Fenerbahçe, genç oyuncuyla sözleşme imzalayarak renklerine kattı.

Başkan Demirtaş sporcuyu ödüllendirdi

Antrenörü ile birlikte İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret eden Hasan Abdullah Sarıkaya’yı Başkan Demirtaş çeyrek altınla ödüllendirdi. Bir süre genç basketbolcu ile sohbet eden Başkan Demirtaş, "Sizler kentimizin gençlerine örnek oluyorsunuz. Burası bir spor şehri. Gerek yeşil sahalarda gerekse farklı müsabaka alanlarında önemli başarılara imza atıyorsunuz. Biz, İlkadım Belediyespor’un altyapısına ve bu şehrin gençlerine önem veriyoruz. Şehrimizin bağrından çıkmış birçok ünlü sporcumuz var. Bunların arasına artık iftihar ve gurur duyacağımız Hasan Abdullah Sarıkaya da eklendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının katlanarak devamını diliyorum. İlkadım’ın gururu olmaya devam etmesi için bizlerde elimizden gelen desteği kendisine sağlayarak destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin adını gururla her yerde duyuracağım"

Başkan Necattin Demirtaş’a teşekkür eden Hasan Abdullah Sarıkaya, "Bu destekler sayesinde daha da azimle çalışarak istediğim noktaya gelerek İlkadım Belediyespor Kulübü’nü ve şehrimizin adını gururla her yerde duyuracağım" dedi.

Hasan Abdullah Sarıkaya, müsabakalarda giydiği formayı Başkan Demirtaş’a hediye etti.
İHA
Hasan Abdullah Sarıkaya, müsabakalarda giydiği formayı Başkan Demirtaş’a hediye etti.
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