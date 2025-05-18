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Karşıyaka final için sahaya çıkıyor

Karşıyaka final için sahaya çıkıyor

13:4218/05/2025, Pazar
IHA
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Yeşil-kırmızılılar, ilk maçta rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Yeşil-kırmızılılar, ilk maçta rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Karşıyaka, Play-Off grup finali ikinci maçında yarın sahasında karşılaşacağı Muşspor’u mağlup ederek finale yükselmek istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, doğrudan grup finaline kalma hakkı elde etti. Bu turda Kütahya Belediyespor’u eleyen Muşspor’la eşleşen yeşil-kırmızılılar, ilk maçta rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı. İzmir ekibi, finale kalmak için rövanş müsabakasında Muşspor ile yarın Alsancak Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak. Ahmet Yıldırım ve öğrencileri, galip gelerek finale yükselmeyi hedefliyor.


Karşıyaka, rakibini elemesi durumunda TFF 3. Lig 2. Grup’taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor maçının galibiyle tarafsız sahada final müsabakasına çıkıp, 7 yıllık aradan sonra 2. Lig’e çıkmaya çalışacak. Karşıyaka ile Muşspor bu sezon 3 kez karşı karşıya gelirken, normal sezonda oynanan karşılaşmaların ilkinde Karşıyaka sahasında 2-1’lik skorla kazanan taraf oldu. Muş’ta oynanan bir diğer müsabakada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


İzmir temsilcisi, ligin son haftasındaki Bursaspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle yarın oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinden yoksun olacak.

#Karşıyaka
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