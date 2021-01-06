Kasımpaşa Danny Drinkwater'ı kiraladı

Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Son olarak Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht forması giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet IsaacKiese'yi sezon sonuna kadar kiralayan Kasımpaşa, bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

beINSPORTS'ta yer alan habere göre Kasımpaşa, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 30 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeyi imzalamak için en kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniliyor.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Dirinkwater, bu sezon Premier Lig'de forma giyme şansı yakalayamadı.

Transfer 🤝📝



Belçika ligi ekiplerinden @rscanderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu @IKieseThelin Kasımpaşamızda!



👉https://t.co/489sgEksjv pic.twitter.com/TaVtsoxja5 — KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 5, 2021



