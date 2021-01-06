PREMİER LİG

Kasımpaşa Danny Drinkwater'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelsea forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danny Drinkwater

Danny Drinkwater

Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Son olarak Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht forması giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet IsaacKiese'yi sezon sonuna kadar kiralayan Kasımpaşa, bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

beINSPORTS'ta yer alan habere göre Kasımpaşa, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 30 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeyi imzalamak için en kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniliyor.

  • Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Dirinkwater, bu sezon Premier Lig'de forma giyme şansı yakalayamadı.


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