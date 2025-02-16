Millilerden 18 madalya

Sporcular kazandıkları madalyalarla poz verdi.
Türkiye, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli atletler, 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti.
Madalya alan milli atletler şunlar:
Altın
Erkekler 60 metre:
Ertan Özkan
Erkekler 60 metre engelli:
Mikdat Sevler
Erkekler 800 metre:
Ömer Faruk Bozdağ
Erkekler 3000 metre:
Salih Teksöz
4x400 metre erkek takımı:
Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir
Kadınlar 1500 metre:
Tuğba Toptaş
Gümüş
Erkekler 60 metre:
Mustafa Kemal Ay
Erkekler sırıkla atlama:
Erdem Tilki
Kadınlar 3000 metre:
Bahar Yıldırım
Kadınlar sırıkla atlama:
Buse Arıkazan Çağlayan
Bronz
Erkekler 60 metre engelli:
Ayetullah Demir
Erkekler 400 metre:
Berke Akçam
Erkekler 1500 metre:
İbrahim Erata
Erkekler 3000 metre:
Ayetullah Aslanhan
Erkekler üç adım atlama:
Can Özüpek
Kadınlar 3000 metre:
Derya Kunur
Kadınlar üç adım atlama:
Kadriye Dilek Durmuş
4x400 metre kadın takımı:
Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum
#Türkiye Atletizm Federasyonu
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#Belgrad