Samsunspor Bodrum FK maçına hazır

16:522/02/2026, Pazartesi
DHA
Antrenmandan kare.
Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü haftasında Samsunspor sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Kupası B Grubu 3’üncü haftasında yarın saat 15.30’da sahasında Sipay Bodrum FK’yı konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve rondo çalışmalarıyla başladı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı. Samsun 19 Mayıs Stadı’nda 3 Şubat Salı günü saat 15.30’da başlayacak karşılaşmada Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Burak Olcar görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı ilk iki maçı kazanan Samsunspor, Bodrum FK karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.



#Samsunspor
#Bodrum FK
#Ziraat Türkiye Kupası
