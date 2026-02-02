Yeni Şafak
Süper Lig ekibinden Raheem Sterling sürprizi: Görüşmelerde mesafe katedildi

15:342/02/2026, Pazartesi
İngiltere Premier Lig devi Chelsea ile sözleşmesini fesheden yıldız kanat oyuncusu Raheem Sterling için Süper Lig ekibi görüşmelere başladı.

Ara transfer döneminde Premier Lig devi Chelsea ile sözleşmesini fesheden yıldız isim Raheem Sterling'in adı Süper Lig ekibiyle anılıyor.

Ajansspor'dan gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgiye göre; Samsunspor, Chelsea’dan ayrılan Raheem Sterling ile ilgileniyor.

Samsunspor'un transferden yetkili isimleri, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle temas sağladı.

Chelsea'de yaşadığı sakatlıklar sonucu forma giyemeyen Sterling, geride bıraktığımız sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 1 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.

