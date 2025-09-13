Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sivasspor'a Malili kanat

Sivasspor'a Malili kanat

09:5213/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Aly Malle, Şanlıurfaspor forması da giymişti.
Aly Malle, Şanlıurfaspor forması da giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

Sivasspor, Aly Malle'yi transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.


Futbola Black Stars’ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor forması giydi. Malili futbolcu son olarak Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.






#1. Lig
#Sivasspor
#Aly Malle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ SON AÇIKLAMA: KYK EK YURT Başvuru Tarihleri 2025-2026 Açıklandı Mı, Başvuru Tarihi Ne Zaman?