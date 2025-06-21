Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Spor Toto Voleybol Takımı'ndan 6 transfer birden

Spor Toto Voleybol Takımı'ndan 6 transfer birden

13:5921/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Sir Sicoma Monini Perugia Voleybol Takımı, kupasını aldı. Sir Sicoma Monini Perugia oyuncusu Sebastian Sole(solda) ve Jesus Herrera Jaime (sağda), galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Sir Sicoma Monini Perugia Voleybol Takımı, kupasını aldı. Sir Sicoma Monini Perugia oyuncusu Sebastian Sole(solda) ve Jesus Herrera Jaime (sağda), galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto; Jesus Herrera, Marko Ivovic, Bennie Tuinstra, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu ve Orçun Ergün'ü renklerine bağladı.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto; Jesus Herrera, Marko Ivovic, Bennie Tuinstra, İzzet Ünver, Hakkı Çapkınoğlu ve Orçun Ergün'ü renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kübalı pasör çaprazı Herrera, Sırp smaçör Ivovic, Hollandalı smaçör Tuinstra, smaçör İzzet Ünver, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu ve pasör Orçun Ergün ile sözleşme imzalandı.


Başkent ekibi, geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlamıştı.

#Voleybol Efeler Ligi
#Spor Toto
#Voleybol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM 2025 YKS tercih takvimi