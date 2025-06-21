Spor Toto Voleybol Takımı'ndan 6 transfer birden

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kübalı pasör çaprazı Herrera, Sırp smaçör Ivovic, Hollandalı smaçör Tuinstra, smaçör İzzet Ünver, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu ve pasör Orçun Ergün ile sözleşme imzalandı.