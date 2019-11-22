Süper Lig tarihinde bir ilk: Kayserispor'a kadın başkan

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Gözbaşı, ilk etapta 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un başkanı olarak görevine devam edecek.

Kulüp tesislerinde yapılan toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Beldiye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yaşanan gelişmelerin üzerine Hamdi Elcuman, yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Elcuman'ın istifasının ardından ise toplantı yapan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçti.

Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un yeni başkanı olarak görevine devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp tarafından yapılan açıklamada;

"Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Sayın Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz"

Berna Gözbaşı kimdir?

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da dünyaya geldi. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış bir cok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı.

2006 yılında yatak üretimine başladı. BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu.