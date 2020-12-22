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Süper Lig’de durmak yok: Neredeyse her gün bir maç

Süper Lig’de durmak yok: Neredeyse her gün bir maç

Süper Lig’de takımlar, bu hafta itibariyle yoğun maç trafiğine giriyor. 14. hafta maçları, bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Bu haftanın ardından hafta sonu ara verilmeden 15. hafta maçları start alacak. Takımlar, ocak ayı boyunca neredeyse her gün sahaya çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak ayı boyunca, Süper Lig takımları, neredeyse her gün sahaya çıkacak.

Ocak ayı boyunca, Süper Lig takımları, neredeyse her gün sahaya çıkacak.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, takımlar da bu hafta itibariyle yoğun bir fikstüre girecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir takım tedbirler almıştı.

  • Kulüplerin ekonomik olarak zor durumda kaldığını düşünen TFF, küme düşmeyi kaldırmış ve böylece Süper Lig, alttan gelen takımlarla birlikte 21 takımla oynanmaya başlamıştı. Avrupa kupaları, Ziraat Türkiye Kupası ve A Milli Takım’ın da maç programı düşünüldüğünde, yoğun bir maç trafiği kulüpleri bekliyordu.

TFF, sezon başında aldığı kararla Süper Lig’in 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. haftalarını hafta içi oynatmaya karar verdi. Süper Lig’de 14. hafta maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Bu maçların ardından, hafta sonu ara verilmeden 15. hafta karşılaşmaları start alacak. Yani, Ocak ayı boyunca, Süper Lig takımları, neredeyse her gün sahaya çıkacak.

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